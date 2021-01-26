Burası Van değil Akyazı

. Genelde böyle çok kar, yol açma operasyonları, mahsur kalanları kurtarma operasyonları gibi haberleri hep doğu illerimizden alırdık ama bu sene Akyazı’da da bunu yaşamış olduk. Buranın şöyle bir özelliği var, en az zamanda en yükseğe çıkılan noktalardan birisi burası. 30-40 dakika gibi bir zaman diliminde 1400 rakıma çıkılan bir bölge burası” diye konuştu.