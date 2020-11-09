Bu ormana randevuyla giriliyor... Çok özel koruma gerekiyor

KIRMIZI RENK HARİKA GÖRÜNÜYOR Bu muhteşem güzelliğin görülmesini arzu ettiklerini, ancak ziyaretçilerin hiçbir şekilde alanda tahribat yapmamaları ve iz bırakmamaları gerektiğine işaret eden Temel, “Çok özel bir alan ve çok özel koruma gerekiyor. Ziyaretçiler alanı arkadaşlarımız kontrolünde görsün, bilgilensin ve alana hiçbir zarar vermeden, kirlilik oluşturmadan, atık bırakmadan çıksın istiyoruz. Bu nedenle alana kontrolsüz her türlü girişe izin vermiyoruz. Şu anda akçaağaçlar kızarmaya başladı ve kırmızı rengi harika bir görüntü veriyor" diye konuştu.