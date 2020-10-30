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İHA
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 11:04 | 

'Bozkırın nazar boncuğu' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak anılan Gökpınar gölü, sonbahar güzelliğine büründü.

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Bozkırın Nazar boncuğunda Sonbahar'ın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının tonlarının yaşandığı ağaç yaprakları ve göl doğaseverlere müthiş bir görsel şölen sunuyor.

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Suyun oldukça dikkat çeken turkuaz rengi de renklenen ağaç yapraklarıyla beraber ziyaretçilerini mest eden görüntüler ortaya çıkardı.

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İlkbahar ve yaz mevsimlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar Gölü, Sonbaharda ise güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

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Sivas kent merkezine 150 kilometre, Gürün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar gölü doğal mavi rengi ve temiz suyu ile Dünyanın en berrak gölleri arısında gösteriliyor.

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Bu özelliği ile sualtı fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çeken göl, Yaz-Kış dalgıçları ve sualtı fotoğrafçılarını ağırlıyor.

6“Antalya’da bile yok böyle bir yer”
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“Antalya’da bile yok böyle bir yer”

Göl çevresinde gezinen Merve Kayapınar, Antalya’da böyle bir yerin olmadığını ifade ederek, “Biz Antalya’dan geliyoruz ama burası başka Antalya’da bile yok böyle bir yer.

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Çok beğendik. Her renk var. Mavi, yeşil, turkuaz fotoğraflarda mükemmel gözüküyor” dedi.

8“Çok güzel bir göl”
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“Çok güzel bir göl”

Nami Kayapınar, gölün çok güzel olduğunu söyleyerek, “Bize burası çok farklı geliyor. Çok güzel bir göl. Berraklığını çok seviyoruz

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Bir göle göre de bütün renkler var içerisinde” diye konuştu.

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