Seyahat Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 17:22 , 04 Haziran 2020 - 17:42

Bozdağ'ın eteklerine kurulu huzur kasabası! Burası adeta kurtarılmış bölge...

Bozdağ’ın eteklerine kurulmuş, yemyeşil bahçeleri, birbirinden güzel taş evleri ve tarihte iz bırakan geçmişiyle Birgi, sakin bir hafta sonu ya da birkaç günlük kaçamak yapmak için en güzel duraklardan biri. Köy kahvaltısı yapmak, köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif! Burası adeta kurtarılmış bölge... İşte size Birgi gezi rehberi...