Bosna'da meşhur Mostar Köprüsü atlayışları nefes kesti

Basic, atlayışların ardından yaptığı açıklamada, 20 yıldır katıldığı yarışlarda ilk kez birinci olduğunu, 40'ıncı yaşında da yarışlara katılmayı temenni ettiğini söyledi.Yarışların ikinci kategorisi dik atlayışta ise İgor Kazic 8. kez birinci oldu. Bu kategoride Admir Delic ve Kenan Juklu aynı puanı alarak yarışları ikinci sırada tamamladı.Atlama yarışlarının bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.