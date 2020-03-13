Seyahat Derleyen: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 15:23 , / 13 Mart 2020 - 15:23

Bir zamanların en popüler kasabasıydı! Bir anda terk etmeye başladılar, nedeni ise...

Dünya çapında doğal afetlerden ya da başka sebeplerden boşaltılan veya terk edilmiş birçok şehir bulunmakta. Bu terk edilmiş kasaba ve şehirler sanki devasa zaman kapsülleri gibiymiş gibi hissettiriyor. Gezgin ve fotoğrafçıların gözdesi olan birbirinden ilginç terk edilmiş kasabaları sizin için sıraladık. Listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor.