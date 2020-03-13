Bir zamanların en popüler kasabasıydı! Bir anda terk etmeye başladılar, nedeni ise...
Dünya çapında doğal afetlerden ya da başka sebeplerden boşaltılan veya terk edilmiş birçok şehir bulunmakta. Bu terk edilmiş kasaba ve şehirler sanki devasa zaman kapsülleri gibiymiş gibi hissettiriyor. Gezgin ve fotoğrafçıların gözdesi olan birbirinden ilginç terk edilmiş kasabaları sizin için sıraladık. Listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor.
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1
Dünya çapında doğal afetlerden ya da başka sebeplerden boşaltılan veya terk edilmiş birçok şehir bulunmakta. Bu terk edilmiş kasaba ve şehirler sanki devasa zaman kapsülleri gibiymiş gibi hissettiriyor. Gezgin ve fotoğrafçıların gözdesi olan birbirinden ilginç terk edilmiş kasabaları sizin için sıraladık. Listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor.
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Humberstone ve Santa Laura / Atacama Çölü - Şili Şili’nin kuzeyinde bulunan eski potasyum nitrat rafinerisi. İki büyük şirketin ortaklaşa kurduğu 1930 ve 1940’lı yıllarda nitrat madenciliğinin merkezi sayılan kasaba 1958 yılından itibaren şirketlerin kapanması sonucu terk edilmeye başlandı.
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1970 yılında hayalet kasaba haline geldikten sonra Şili hükümeti tarafından ulusal anıt olarak ilan edilmiş ve turizme açılmış. Kasabada orijinal sandalyeleri bulunan tiyatro, evler, gemi kabuğundan yapılmış dayanıklı bir yüzme havuzu bulunuyor.
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2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak ilan edilmiş ve yıkılması engellenmiş.
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Bhangarh / Rajasthan - Hindistan Hindistan’da bulunan bir köy olmakla beraber tarihi kalıntılarıyla ünlü eski bir hayalet kasaba. 1720 yılında Jaipur rajaları tarafından fethedildikten sonra halk tarafından terk edilmeye başlandı.
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17. yy ve öncesinden kalma tapınaklar, harabeler, pavyonlar, kale ve bir ortaçağ çarşısının bulunduğu köyde yerlilere göre gün batımından sonra ruhların ortaya çıktığı söyleniyor.
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Hindistan Hükümeti tarafından yazılan tabelada şöyle yazıyor: “Gün doğumundan ve batımından önce Bhangarh sınırlarına girmek kesinlikle yasaktır. Bu kuralara uymayan kişilere yasal işlem başlatılır”
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Pyramiden / Svalbard - Norveç 1927’den beri SSCB’nin sahip olduğu Arctic kömür madenciliği şehri, işçi barakaları, spor merkezi ve Lenin büstünün olduğu ideal bir Sovyet yerleşimiydi.
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Bir zamanlar 1000 kişilik bir nüfusu bulunan şehir 1998 yılında terk edildi. Şehirde bulunan kömür madeni artık kullanılmıyor ancak kitaplarla dolu bir kütüphane, tiyatro ve dünyanın en büyük kuzey piyanosuna sahip bir müzikal salonu bulunuyor.
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Svalbard’ın en büyük şehri olan Longyearbyen’den günü birlik tekne turlarıyla Pyramiden’e geziler düzenleniyor.
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Belchite / Zaragoza- İspanya Belchite (Belkit), 1936 ve 1939 yılları arasında çıkan İspanya İç Savaşı’nın gerçekleştiği yer olarak ön plana çıkıyor.
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General Franco tarafında 1937 yılında işgal edilen kasaba, Cumhuriyet Ordusu tarafından saldırıya uğruyor.
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Yaşanan bu kuşatma Belchite’i yıkık bir kasabaya çeviriyordu. Hayalet kasaba olarak tanınan bu şehir şimdilerde bu savaşa tanıklık eden yıkık binaların hayalet şahidi olarak hizmet ediyor.
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Bodie / Kaliforniya - Amerika 1879 yılında altın madenciliğinin kalbi olarak bilinen kalabalık bir kasabaydı.
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5-7 bin arasında değişen bir nüfusa sahip olan kasabada o yıllarda yaklaşık 200’e yakın bina olduğu söyleniyor.
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1940’lara kadar yaşayan insanların olduğu kasabada, günümüze kadar yaklaşık 110’a yakın bina hâlâ sağlam-yarı sağlam olmak üzere ayakta ve bir zamanlar canlı olan kasabanın ıssız sokaklarında ziyaretçiler yürüyebilme imkânı bulabiliyor.
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Hercaleneum / Napoli – İtalya MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda varlıklı, küçük, Roma sahil beldesi kül altında kalıyordu.
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Bölgeye yapılan keşifler sonucunda şehirde özel villalar, dükkânlar, günlük kullanılan eşyalar, hamamlar bulunmuş
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Şehrin yüzde 75’i keşfedilememiş ya da gömülü bir şekilde yer altında kalmış. Napoli’nin güneyinde bulunan Hercaleneum’a şehirden otobüs ve trenle ulaşım sağlanıyor.
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Chaco Kanyonu / Yeni Meksika Chaco medeniyeti MS 800-1100 yılları arasında gelişen, büyüyen bir medeniyet özelliği taşıyor.
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Bu süre boyunca tören, toplantı ve ticaret merkezi olarak kullanıldı.
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O zamanın sakinleri tarafından günümüze kadar bozulmadan gelen kumtaşı, kerpiç ve ahşaptan yapılan kivas adı verilen evler ve dairesel törenlerde kullanılan yapılar bulunuyor. 14 kilometrelik düz olmayan bir yolun sonunda bu kanyona ulaşabilirsiniz.
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St. Elmo / Colorado – Amerika Bir zamanlar gelişen maden kasabası olma özelliğinin yanı sıra Colorado’nun merkezine giden demiryolunun bulunduğu kasaba St. Elmo…
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1922 yılında demiryolunun kapatılması sonucunda şehir terk edilmeye başlandı. Şehirde bulunan mağazalar, evler ve kiliselerde yaşamış kişiler eşyalarını olduğu gibi bırakıp terk etmiş.
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Gunnison Ulusal Ormanı içinde yer alan St.Elmo şehrinden yürüyüş yollarına, arazi yarışlarının yapıldığı yollara ulaşım oldukça kolaydır.
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Kayaköy / Fethiye - Türkiye Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy’de Rumlar yaşıyordu ve 1923’te gerçekleşen mübadeleyle köy boşaltılmış. Tekrardan değerlendirilmek istenen köy için yetkililer birtakım çabalar içinde olsa da yeniden yapılaşma pek mümkün görünmüyor Kayaköy’de...
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Kayaköy'ün geçmişi MÖ 3000'lere kadar gidiyor. Kentteki antik dönem kalıntılarından MÖ IV. yüzyıla tarihlenen lahit ve kaya mezarları günümüze ulaşmış durumda.
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Kayaköy'de ayrıca her biri 50 metrekare büyüklüğünde, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan, genellikle alt katları kiler olarak kullanılan, girişte çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin altı sarnıçlarına sahip ikişer katlı 350-400 konut var.
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Bu evlerin arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul binası ve bir gümrük binası da ziyaret edilebiliyor.
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Kolmanskob / Namibya Namibya Çölü’nun kum tepelerinin arasında bulunan bir hayalet kasaba Kolmanskob. Elmasın bulunmasıyla canlanan kasabada bakkal, kasap, mobilya dükkanları, tiyatro, müzikaller, hastane gibi binalar yapılmıştı.
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Kum tepelerinin, çölün ortasında bir kasaba var oluyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra düşen elmas talebi ve rezervlerinin tükenmesi sonucunda burada yaşayan insanlar başka kasabalara göç etmeye başladılar.
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1950’lerin ortalarından itibaren terk edilmeye başlanan kasabada, zamanla büyük evlerin içi kumla doldu. 1980’den itibaren turizm adına restore edilen binaları gezip dolaşabilecek duruma getirip ilginç seyahat rotası olabilecek yerler arasında yerini alıyor.