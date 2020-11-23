Binlerce yıllık tarihi su hattında sonbahar güzelliği

Dere yatağındaki güzelliğin herkes tarafından görülmesi gerektiğini ifade eden Zaman, "Çayır köyü mağarasına giden bir yol üzerindeyiz. Burası sadece doğa içerisinde patikadan yürümek değil ayrıca dere yatağında çok keyifli tabakaları da görmek ayrı bir güzellik.