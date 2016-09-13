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Hürriyet
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Bayram Önerileri
Gizem KILIÇ
Haber Giriş: 13 Eylül 2016 - 09:55,

Bayram tatilinde en ucuza ziyaret edebileceğiniz 6 şahane adres!

9 güne çıkması muhtemel Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, rahatlamak ve tatil yapmak isteyen ancak nereye gideceğinize henüz karar verememiş olanlar. Bu haber sizin için...

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Çanakkale

Kurban Bayramı tatilinde ucuza gidebileceğiniz turistik yerler listemizin ilk maddesinde hem deniz, hem de tarihi ve kültürel turizm ögeleriyle göz dolduran Çanakkale var. İstanbul’dan 300 TL’den başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş uçak bileti bulabileceğiniz bu güzel şehirde dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için önce çıkan adresler Bozcaada ve Assos (Behramkale).

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Assos’un özellikle güney ve kuzeyinde denize girebileceğiniz pek çok kumsal var. Yörenin mavi bayrak alan ilk plajı da Assos’ta, Kadırga Koyu’nda bulunuyor.

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Meşhur kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, zeytinyağı ve kekik satın almadan da bölgeden ayrılmamanızı öneriyoruz.

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Deniz turizmi ile ilgilenenlerin şehirdeki bir diğer popüler durağı ise Bozcaada. Bozcaada’da gerek kıyısında gün batımını izleyebileceğiniz gerek kendinizi serin sulara bırakabileceğiniz bir dizi plaj bulunuyor.

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Bunlardan en ünlüsü Akvaryum Plajı. Adanın spesiyal lezzeti ise sakızlı muhallebi ve domates reçeli.

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İzmir

Ege’nin incisi İzmir’in merkezinde deniz tutkunlarını memnun edecek plajlar bulunmasa da şehir aslında deniz konusunda çok şanslı bir yer; çevresinde o kadar çok sahil kasabası var ki kurban bayrami tatilinin tamamını bu yörede geçirmeniz mümkün.

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Bu kasabalardan başlıcaları Çeşme, Kuşadası, Eski Foça, Yeni Foça, Özdere ve Seferihisar. Altın renkli kumsalları ve canlı gece hayatı ile Çeşme, sahil şeridinin en ünlü ve aynı zamanda en pahalı adresi.

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Pahalılık ve popülerlik konusunda ise Kuşadası Çeşme’nin en yakın takipçisi. Kuşadası’na kadar gitmişken üzüm bağları ve şarapları ile ünlü Şirince’yi ziyaret etmeden dönmek olmaz.

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Daha sakin ve ekonomik bir tatil arayanların ise en popüler durağı taş evleri ve cam gibi denizi ile Eski Foça. Foça’da tatmanız gereken ilk şey ise Ege otları ile bezeli enfes bir salata.

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Deniz-kum-güneş meraklılarının gözde adreslerinden olan İzmir’e bayram tatilinde 350 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti bulmak mümkün.

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Antalya

Yabancı turistlerin Türkiye ile belki de en çok özleştirdikleri şehir olan Antalya yerli turistler için de oldukça keyifli bir tatil vaadediyor.

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Antalya masmavi denizleri ve nefes kesen ince kumlu plajlarıyla ideal bir tatilden fazlasını yaşatıyor.

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İsterseniz şehre en yakın mesafedeki Konyaaltı Plajı’nda denizin tadını çıkarın, isterseniz daha az bilinen İncekum Plajı’nda çadır kurup kampın keyfine varın. Ya da Olimpos ve Çıralı’da Caretta Caretta kaplumbağalarını gözlemleyin.

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Antalya sadece şehir merkezi ile değil çevre ilçe ve kasabaları ile de deniz turizminin en gözde merkezi sıfatını uzun yıllar boyu kaptırmayacak gibi duruyor.

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En az Antalya merkezi kadar ünlü, yeşil ile mavinin birlikte çizdiği en güzel resmi yani Alanya’yı yaklaşık 500 TL, Antalya merkezi ise 380 TL’den başlayan uçuşlarla ziyaret edebilirsiniz.

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Dalaman

Uçaklar Dalaman Havalimanı’nı kullansa da deniz tutkunlarının nihai varış noktası Fethiye ve Ölüdeniz olmaktadır.

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Ege ile Akdeniz’in kesiştiği, doğanın sanki tek bir nefesle yarattığı Fethiye, günden güne tatil popülaritesini artırmaktadır. Ölüdeniz denince akla gelen ilk aktivite ise koy koy gezmenize imkan veren tekne turları.

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Kelebekler Vadisi, Soğuk Su ve St.Nicholas Adası bu koylardan başlıcaları. Kelebekler Vadisi özellikle sunduğu kamp imkanları ile ünlü, ancak Ölüdeniz bölgesinin çoğu noktasında ucuza konaklama imkanı bulmanız mümkün

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Bölgede Akdeniz ve Ege mutfağının zengin çeşitleri, balık, zeytinyağı, kekik ve çeşit çeşit taze otun en lezzetlisini bulabilirsiniz.

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Birçok havayolu Kurban Bayramı tatili için İstanbul-Dalaman yönünde 390 TL’den başlayan fiyatlarla gidiş dönüş uçak bileti sunuyor.

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Bodrum

Bodrum sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önde gelen turizm beldelerinden. Özellikle İngiliz ve Hollanda’lı turistler tarafından oldukça yoğun ilgi alan bu cennet belde ayrıca Dünyanın 7 Harikası’ndan biri olan Mausoleum Halikarnassos’a ev sahipliği yapması ile de bilinir.

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Turgutreis, Bitez, Gümüşlük ve Yalıkavak Bodrum’un en çok ilgi çeken köylerinden.

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Berrak denizi, canlı gece hayatı, bembeyaz evleri ve ünlü Tavşan Adası ile Bodrum ziyaretçilerine yılın her mevsimi keyifli bir tatil vaat ediyor.

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Bodrum'un gece hayatı ise Türkiye'nin en iyilerinden.

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Önümüzdeki tatil için en uygun uçak biletleri ise 500 TL’den başlıyor.

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Edremit/Körfez

Listenin son maddesinde ise henüz özellikle yabancı turist akınına henüz uğramamış ve bakir doğasıyla göz dolduran küçük bir belde.

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Ayvalık ve Erdek’in yanısıra Edremit Körfezi yani Akçay-Altınoluk-Güre ve Kazdağı bölgesi Balıkesir’in deniz turizmine en çok katkı sağlayan beldelerden.

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Ege Denizi’nin dantel gibi işlediği bu sevimli tatil yöreleri ve efsaneleri ile ünlü Kazdağları’na bir tatil planlıyorsanız kişi başı 480 TL gibi bir ücret ile gidiş-dönüş uçak biletlerini satın alabilirsiniz.

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Gitmişken Yöre mutfağının ünlü sebze ve ot yemeklerinin ve meşhur peynirli tatlı Höşmerim’in tadına bakmadan dönmemenizi öneriyoruz.

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