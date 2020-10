Babadağ'dan 4,5 ayda 64 bin kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Her yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden, 1 Haziran-15 Ekim döneminde 64 bin 96 kişi uçuş yaptı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da hareketlilik yaşanıyor.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.