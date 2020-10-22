Babadağ'dan 4,5 ayda 64 bin kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Yoğunluk memnun etti Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay da yıl başından hazirana kadar virüs nedeniyle tedbir amaçlı uçuş yapmadıklarını ifade etti.Haziranda yamaç paraşütü pilotlarının ve misafirlerin maskeyle uçuş yapmaya başladığını dile getiren Akçay, şöyle konuştu: "Geçmiş yıllara göre sayısal olarak düşüş görülse de uçuşa başladığımız günden bugüne Babadağ'da yoğunluk yaşanıyor. Yılın ilk yarısından sonra yaşanan yoğunluk bizleri memnun etti. Havaların da güzel gitmesiyle bölgedeki yoğunluğumuz devam ediyor. Yamaç paraşütü için gelen yerli ve yabancı misafirleri güvenli şekilde gökyüzünde ağırlıyoruz. Babadağ, yamaç paraşütünde marka olmuş bir merkez. Önümüzdeki yıllarda yapılacak uçuş sayılarının geçmiş yılları da geride bırakacağından şüphemiz yok."