Aylarca mahsur kalmıştı... 7 aylık bekleyişin ardından amacına ulaştı

Ama iki gün haftalara ve sonra aylara dönüştü. Kasabada küçük bir daire kiraladı ve günlük yoga dersleri alarak, orada yaşayan çocuklara nasıl boks yapılacağını öğreterek ve çeşitli fitness ve beslenme sertifika sınavlarına çalışarak zamanını değerlendirdi.