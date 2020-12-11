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GeriSeyahat Aylarca mahsur kalmıştı... 7 aylık bekleyişin ardından amacına ulaştı
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Hürriyet
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Seyahat
Derleyen: Cemile GELGEÇ | Fotoğraflar:Pixabay
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 11:34 | 

Aylarca mahsur kalmıştı... 7 aylık bekleyişin ardından amacına ulaştı

Japon turist Jesse Katayama, İnka Kalesi’ne ulaşmak için çıktığı yolda, Covid-19 engeline takıldı. Salgının yayılmasıyla Peru’da mahsur kalan turist, yılmadı ve aylar süren bekleyişin ardından sonunda amacına ulaştı…

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Jesse Katayama, And Dağları'nın zirvesindeki 15. Yüzyılda İnka Uygarlığı’ndan kalma, deniz seviyesinden 8 bin fit yükseklikte bulunan Machu Picchu’ya ulaşarak, dünya çapında bir yolculuğa imza atmayı planlıyordu.

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Ancak, ülke genelinde koronavirüs sebebiyle tüm turistik alanlar ziyaretçilere kapatıldı ve 26 yaşındaki Katayama, Peru’da mahsur kaldı.

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Katayama, pandemi sürecinde yedi ay Peru’da bekledikten sonra nihayet UNESCO dünya mirası olan bu antik kenti ziyaret edebildi.

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Hem de birkaç rehber dışında, etrafta başka hiç kimse olmadan…

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Instagram'da yanında bir görevli ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir gönderide, "Kapatılmasının ardından Machu Picchu'yu ilk ziyaret eden kişi beniiiim" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaştı.

6Machu Picchu’yu görebilme hayaliyle gelmişti
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Machu Picchu’yu görebilme hayaliyle gelmişti

Peru'nun kültür bakanı Alejandro Neyra, çevrimiçi bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, azminden dolayı Jesse Katayama'ya bölgeye özel erişim izni verildiğini söyledi.

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Neyra, “Peru'ya Machu Picchu’yu görebilme hayaliyle gelmişti. Bu yüzden ülkesine dönmeden önce, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bu şansı ona vermek istedik” dedi.

8Gezmek için geldiği ülkede aylarca mahsur kaldı
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Gezmek için geldiği ülkede aylarca mahsur kaldı

Salgından önce Machu Picchu her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu.

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Turistlerin normal şartlarda, antik kaleye giden İnka yoluna girmek için bile aylar öncesinden bilet almaları gerekiyordu.

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Katayama'nın normalde ziyaret tarihi 16 Nisan'dı ve bu tarihten iki gün önce, dağın eteğindeki Aguas Calientes kasabasına geldi.

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Ama iki gün haftalara ve sonra aylara dönüştü. Kasabada küçük bir daire kiraladı ve günlük yoga dersleri alarak, orada yaşayan çocuklara nasıl boks yapılacağını öğreterek ve çeşitli fitness ve beslenme sertifika sınavlarına çalışarak zamanını değerlendirdi.

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Daha önceki bir röportajında, Japonya'da bir boks spor salonu açmayı hayal ettiğini ve her ülkeden en iyi yaklaşımları öğrenmek için dünyayı dolaşmak istediğini yazmıştı.

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Peru'ya ulaşmadan önce de Avustralya, Brezilya, Güney Afrika, Mısır ve Kenya'da boks eğitmenliği yapmıştı.

14“Bu doğa harikasını görmek tek amacımdı”
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“Bu doğa harikasını görmek tek amacımdı”

Katayama ilk başta, Japonya hükümeti tarafından düzenlenen acil durum tahliye uçuşlarına katılmayı düşündü, ancak onları çok pahalı bulduğu için sonunda kalmaya karar verdi.

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Machu Picchu'nun yakında yeniden açılacağı umuduyla dönüş tarihini erteledi.

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Sonunda amacına ulaşan turist, ünlü bir Peru gazetesi olan “La República”ya yaptığı açıklamada, "Bu doğa harikasını görebilmek tek amacımdı ve bunu yapmadan ayrılmak istemedim" dedi.

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Instagram'da yaptığı paylaşımlarla, takipçileri onun adına özel izinler verilmesi için bakanlığa sayısız dilekçe yolladı.

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Ardından kültür bakanı Alejandro Neyra, yetkililerin Katayama için özel bir ziyaretçi başvurusu aldığını ve Japonya'ya dönmeden önce kendisine özel erişim hakkı vermeye karar verdiğini söyledi.

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Salgın, ülkenin üçüncü en büyük gelir kaynağı olan Peru turizm endüstrisini de kötü etkiledi.

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Lima Ticaret Odası 2028’de, endüstrinin 1,3 milyondan fazla işçi veya ülkenin iş gücünün yaklaşık yüzde 8'ini istihdam sağladığını söyledi.

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Seyahat engelleriyle birlikte, bu işlerin çoğu kaybedildi.

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Peru ayrıca koronavirüs vakalarının artmaya devam ettiğini ve şu ana kadar 33.000'den fazla ölümün olduğunu bildirdi.

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