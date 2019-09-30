Seyahat Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri Haber Giriş: 30 Eylül 2019 - 09:33 , 21 Temmuz 2020 - 12:33

Aşkınızı ödüllendireceğiniz en güzel 10 balayı oteli

Düğün öncesi hazırlıklar ve düğün derken yorulan ve yıpranan çiftler açısından balayı hem bir ömür birlikte sürecek bir hayat için romantik bir başlangıç hem de iyi bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor. Bu nedenle balayı için yapılacak yer ve konaklama tercihi büyük öneme sahip. Peki, nereye gitmeli, nerede kalmalı? Bu soruyu jürimize yönelttik ve Türkiye’deki en iyi 10 balayı otelini belirledik…