Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 08:52 |
Akdeniz'in keşfedilmeyi bekleyen doğa harikaları... Listede kirpi sayesinde ortaya çıkan yer de var
Türkiye'de Akdeniz Bölgesi dendi mi akla hemen güzel plaj ve koylar gelir. Halbuki bölgede antik yerleşimlerden tutun da doğa harikası göllere, şelalelere, kanyonlara ve mağaralara kadar keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bu güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte Akdeniz’in en güzel 10 doğa, kültür ve tarih hazinesi…
2
Abone Ol
YERKÖPRÜ ŞELALESİ / MERSİN Büyüleyici güzellikteki kanyondan tahta köprü üzerinden geçerek ulaşılan şelale yemyeşil bir doğa içerisinden akan masmavi sularıyla cenneti andırıyor.
3
Abone Ol
30 metre yükseklikten akan şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünelinin içerisindeyse doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor.
4
Abone Ol
MANAVGAT ŞELALESİ / ANTALYA Dünyaca tanınan şelale beş metrelik yükseklikten dökülüyor ancak asıl ününün sebebi etkileyici olan genişliği.
5
Abone Ol
Kış aylarında yoğun debisiyle delice akan ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için şu an en iyi mevsim.
6
Abone Ol
Antalya'nın sıcağından kavrulanlar için burası serin bir vaha gibi... Sırf bu nedenden dolayı bile 60 kilometre yol gitmeye değer
7
Abone Ol
KALEİÇİ / ANTALYA Deniz ve surlarla çevrili Kaleiçi Antalya’nın tarihsel gelişimini gözlemlemek için ideal.
8
Abone Ol
Daracık sokakları, restore edilen cumbalı taş evleri, kafeleri, restoranları, minik dükkânları ile içinde kaybolacağınız, her sokağında yeni bir dünya keşfedeceğiniz güzel bir adres…
9
Abone Ol
SALDA GÖLÜ / BURDUR Bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
10
Abone Ol
Son yıllarda yapılan yatırımlar ve tanıtımlarla gözde turizm bölgeleri arasına giren, geçen yıl 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Salda Gölü, yeni turizm sezonunda da oldukça fazla ziyaretçi ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor.
11
Abone Ol
Tatil döneminin başlamasıyla Salda Gölü'ne gelenler, eşsiz doğa güzelliğinde vakit geçirip, ruhlarını dinlendiriyor, fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştiriyor.
12
Abone Ol
GİLİNDİRE MAĞARASI / MERSİN Aydıncık ilçesi sınırlarındaki mağara, 1999 yılında hayvanlarını otlatan bir çobanın, çevrede gezen kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarıldı.
13
Abone Ol
Kirpinin girdiği mağaranın büyüklüğü ve görselliği karşısında şaşkına düşen çobanın durumu bildirmesiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mağarayı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı.
14
Abone Ol
Denizden 45 metre yüksek yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip mağaradaki dev boyutlara ulaşan ve her biri görsel şölen sunan damla taşlar, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırıyor.
15
Abone Ol
SAGALASSOS / BURDUR Günümüzden 12 bin yıl öncesine uzanan ilk yerleşim izleri, ihtişamlı heykelleri, 9 bin kişilik tiyatrosu, Antoninler Çeşmesi ve Roma hamamı ile dikkat çekiyor.
16
Abone Ol
Frigler, Likyalılar, Persler, Romalılar ile Selçuklulara ev olan, yüksekte-yamaçlarda kurulu, verimli, etkileyici bir kent.
17
Abone Ol
KAPUTAŞ PLAJI / ANTALYA Türkiye’nin turkuvaz sularıyla dünyaca ünlü en güzel plajında hâlâ yüzmediyseniz çok şey kaybediyorsunuz.
18
Abone Ol
Bu güzelliğe dağ yolundan geçip 190 basamaklı bir yoldan geçerek ulaşılıyor. Yer altından akan suyun kumların arasından süzülmesi sonucu denizi oldukça serin olduğu için sudan çıkmak istemeyeceksiniz.
19
Abone Ol
ASPENDOS / ANTALYA Akalar tarafından MÖ 10. yy’da inşa edilen antik kent, özellikle Romalılar tarafından inşa edilen 15 bin kişi kapasiteli tiyatrosuyla ünlü. Heybetiyle büyüleyen Aspendos’u her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
20
Abone Ol
KÖPRÜLÜ KANYON / ANTALYA –ISPARTA Akdeniz’in 14 km. uzunluğunda etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili doğa harikası burası.
21
Abone Ol
Adını üzerinde bulunan tarihi iki köprüden alan kanyonda rafting yapıp, nehir etrafındaki kamp alanlarında çadır kurup kamp yapabilirsiniz.
22
Abone Ol
Yaklaşık 3 buçuk saat süren macera dolu rafting deneyimini mutlaka yaşamalısınız.
23
Abone Ol
KRAL KOYU / ANTALYA Gazipaşa'ya yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi Nohut Yeri mevkisinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti ve Kral Koyu, yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği noktaların başında yer alıyor.
24
Abone Ol
İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler antik kentte tarihi yaşayıp, rehberlerden bölgenin tarihçesini öğreniyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan antik kentteki orta çağ kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, hamam, anıtsal kapı, tapınak ve nekropol alanındaki anıt mezarlar ve triconhos ile antik kent gezisi son buluyor.