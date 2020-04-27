Akdamar Adası'ndaki bahar güzelliği ziyaretçisiz kaldı

Van'da her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Akdamar Adası, bu sene yeni tip koronavirüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.
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Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ada, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.
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Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturuyor.
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Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle adeta sessizliğe bürünen Akdamar Adası, bu yıl en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.
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Kente gelen turistlerin ilk duraklarından olan adada, kısıtlama nedeniyle güvenlik görevlilerinin dışında kimse bulunmuyor.
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Eşsiz manzarayı görüntülemek isteyen bazı fotoğrafçılar ise ancak Valilikten aldıkları izin belgesiyle adadaki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.
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Adadaki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, drone ile çekilen görüntülerde apayrı güzellik sunuyor.