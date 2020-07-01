Akdağ'ın tabiat harikası: Kocayayla

"Şehir merkezlerinden doğaya doğru bir eğilim söz konusu" Aktürk, Kocayayla'nın Türkiye'nin her yerinden misafirlerini ağırladığına işaret ederek, ziyaretçi sayısının her yıl artış gösterdiğini vurguladı. Misafirlerin Akdağ'dan mutlu ayrıldığını ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Aktürk, "Bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocayayla gecikmeli açıldı ama bu sene de misafir sayımızın geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Pandemi sürecinde, şehir merkezlerinden doğaya doğru bir eğilim söz konusu. Akdağ'a yoğun ilgi var. İnşallah, yeni yatırımlarımızla Kocayayla'yı yaz kış sürekli aktif halde tutmayı planlıyoruz." diye konuştu.