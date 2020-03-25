Adalar'da koronavirüs sessizliği... Sokaklar boş, dükkanlar kapalı

Ayrıca kaymakamlık evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan vatandaşların talebi durumunda evlerin temizliğini de yapıyor. Bu kapsamda evi temizlenen Visal Akçan, "Devletime, milletime minnet ve şükranlarımı özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Her biri çok ciddi anlamda bize el uzattılar. Evim temizleniyor. 'Alışveriş ister misin' dediler. 'Yok benim bahçıvanım var o getiriyor' dedim. 'Evde Kal' çünkü ötesi yok. Slogan bu. Ötesi yok" diye konuştu.