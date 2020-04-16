4 bin yıllık 'Harput' ilk defa böyle boş görüntülendi

“Harput öksüz kaldı” Harput Mahallesi’nin tarihinde ilk defa böyle boş kaldığını anımsatan Muhtar Zülküf Demirpolat, “Korona virüsten dolayı elden bir şey gelmiyor evde kalmamız lazım. Allah dostları öksüz kaldı belki, camiler öksüz yetim ve cemaatsiz kaldı ama yapacak bir şey yok en azından ezanlarımızı okunuyor. İnşallah Rabbim Harput’u, en kısa sürede doldurmayı nasip eder" dedi.