Buğra TOKMAKOĞLU
19 Mayıs'ta Kapadokya’ya gitmek için 10 neden
Lav ve küllerin doğayla, milyonlarca yıl süren etkileşiminin dünyanın en ilginç yeryüzü şekillerini meydana getirdiği Kapadokya bölgesi, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Muhteşem yeraltı şehirleri, peri bacaları, doğal ve tarihi güzellikler, inanç merkezleri ve özellikle de yeryüzü şekilleriyle bambaşka bir gezegendeymiş hissi yaşatan Kapadokya, dünyanın başka hiçbir yerinde görülemeyecek manzaralara tanıklık ediyor...
Benzersiz coğrafyasında, ziyaretçilerine benzersiz anılar ve deneyimler sunan Kapadokya gezilecek yerler için birkaç günlük kısa kaçamaklar yeterli değil.
Bölgeyi tam anlamıyla deneyimlemek, Kapadokya atmosferini hissetmek için en az bir haftalık bir program yapmak gerekiyor.kesfetsek.com
Yeraltı şehirlerini gezinİlk insan yerleşimin Hititler Dönemi’ne kadar uzandığı Kapadokya’da çok sayıda yeraltı şehri bulunuyor. Derin vadiler içerisinde, yerin altında, kayalara oyularak oluşturulan şehirler muhteşem bir atmosfere ve gizeme sahip. Günümüzden binlerce yıl öncenin yaşamına tanık olmak için Derinkuyu, Kaymaklı, Acıgöl, Mazı, Özlüce ve Gaziemir yeraltı şehirlerinden en az birini mutlaka ziyaret edin. Ben Ürgüp, Göreme bölgesine yakın olması nedeniyle Derinkuyu Yeraltı Şehri‘ni ziyaret ettim. En az 2 saat ayrılması gereken bu şehri rehberle gezmek gerekiyor.kesfetsek.com
Köylüler, dedelerinden duydukları, dedelerinin de dedelerinden duymuş oldukları öyküleri anlatıyorlar: Buna göre, çok eski zamanlarda bu topraklarda melekler yaşıyormuş. Bu melekler buraya göklerden uçarak gelmişler. Ülkeyi çok beğenmişler ve yerleşmeye karar vermişler.Fakat bir süre sonra göklerden başka ziyaretçiler de gelmiş. Bunlar kötü cinlermiş ve amaçları iyi melekleri yok etmekmiş. Uzun zaman çarpışmışlar ama melekler kötü kuvvetli cinlerle baş edememişler. Onların etkilerinden korunmak için sihirle yer altı kentlerini yapmışlar ve dünyanın içine saklanmışlarmış.Melekler hâlâ saklanıyorlarmış. Köylüler onların bazı geceler nurdan ışıklar halinde göğe yükseldiğini görüyorlarmış.kesfetsek.com
Balon turu yapınKapadokya coğrafyasına havadan bakmak, rengarenk balonlar ile peribacaları ve farklı yeryüzü şekillerinin arasında yolculuk yapmak, dünya üzerinde gerçekleştirilecek en keyifli aktivitelerden biri. Güneş doğmadan hazırlıklarına başlanan yolculuk için sabaha karşı yataktan kalkmak ve yola koyulmak gerekiyor. Grup halinde yapılan bu etkinliğin maliyeti biraz fazla olsa da Kapadokya’ya kadar gelmişken balona binmeden dönmek olmaz.kesfetsek.com
Kaya otellerde kalınKapadokya’daki etkileyici atmosferi hissetmek için, bölgeye has peribacaları ve oyma kayaların içerisindeki mağara otellerde kalmak şart.kesfetsek.com
Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan kaya oteller, günümüz anlayışı ile dekore edilmiş.kesfetsek.com
Her bir odası birbirinden farklı tasarıma sahip kaya oteller, yerel değerlerle birleşen samimi bir ortam sunuyor. Göreme ziyaretimde, 36 odası ve 3 peribacasında konaklama imkanı bulunan Cappadocia Cave Suites‘te kaldım. Tüm odalarının farklı özellikleri bulunan otel, zamanda yolculuk yapmak mümkün.kesfetsek.com
Tarihi ve antik kentleri gezinİlk çağlardan bu yana farklı medeniyetlerin yerleşim yeri olan Kapadokya’da çok sayıda tarihi ve antik kent bulunuyor. Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçhisar ve Avanos gibi tarihi değerlere sahip olan bölgede gezilip görülecek harika yerler var.kesfetsek.com
Göreme Tarihi Milli Parkı; derin vadileri, platoları, yeryüzü şekilleri, kilise ve güvercinlikleri ile gezmeye doyum olmayan güzellikte. Ortahisar Kalesi, Paşabağı, Ihlara Vadisi, Avanos Ören Yeri, Zelve Vadisi, Uçhisar Kalesi ve Çavuşin Kilisesi mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde.kesfetsek.com
Peribacalarına isim verinBölgede, peribacaları ve ilginç yeryüzü şekillerinin arasında dolaşırken hayalgücünüzü sınırsız kullanma şansına sahip olunuyor. Asıl ismi Devrent Vadisi olan ancak bölgedeki insanların Hayalgücü Vadisi olarak adlandırdığı vadi, farklı açılardan bakıldığında bambaşka nesnelere benzetilen kaya oluşumlarıyla ünlü. Turist gruplarının mutlaka fotoğraf molası verdiği bu vadide, etrafınızda 360 derece dönüp her kayayı farklı bir nesneye benzetmek mümkün. Deveye benzetilen peribacası en popüleri.kesfetsek.com
Kızılırmak’a selam verinKapadokya coğrafyasına hayat veren, ülkemizin en uzun akarsuyu unvanını taşıyan Kızılırmak Nehri, bölgede yay çizerek Ürgüp, Avanos ve Gülşehir’i katediyor. Kızılırmak manzarasını en iyi deneyimlenecek yer Avanos ilçesi. 1973 yılında nehir üzerine yapılan Asma Köprü’den geçerek Avanos’u seyretmek, nehir kıyısındaki banklarda oturmak, çay bahçelerinde bir şeyler içmek huzur verici.kesfetsek.com
Yerel lezzetlerin tadına bakınAnadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi Kapadokya’da da harika lezzetlerle karşılaşılıyor. Bölgedeki turist hareketliliği nedeniyle leziz ev yemekleri yapan çok sayıda restoran bulmak mümkün. Kapadokya denildiğinde ilk akla gelen yemek testi kebabı. Sebze eşliğinde, toprak testi içerisine yerleştirilen kuşbaşı etin 2 saat gibi bir sürede pişirilmesinin ardından, testinin kırılmasıyla servis edilen yemek görsel bir şölen yaşatıyor. Sac tava, kebab, mantı ve pide çeşitleri de denenebilir.kesfetsek.com
Şarap tadımı yapınKapadokya ülkemizin en kaliteli şaraplarının üretildiği bölgelerden biri. Tüflü toprak yapısı hem nitelikli üzüm üretimine imkan verirken hem de hastalık oluşmasına engel oluyormuş. Geçmişten günümüze yaygın bir şarap kültürüne sahip olan bölgede farklı damak tatlarına uygun şarapları denemek mümkün. Turasan ve Kocabağ şarap işletmeleri bölgede öne çıkan iki marka. Kocabağ’ın Güvercinlik Vadisi karşısındaki atölyesi misafirperverliği ile tadım için en uygun yerlerden biri.kesfetsek.com
Eğlence ve romantizmin tadını çıkarınÜrgüp ve Göreme çevresi canlı müzik yapan gece mekanları, şık kafe ve restoranlar ve romantik bir atmosfer sunan konsept kaya otelleri ile benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının fazla olması mekan çeşitliliği artırmış. Soğuk kış gecelerinde odun ateşi ile şarap keyfi yapılabilen Göreme Pasha Cafe, canlı müzik ve bol eğlence ile Şaziye, nostaljik müzikleri ve lezzetli yemekleri ile Pumpkin Göreme Restaurant and Art Gallery ve sıra dışı deokrasyonu, jakuzili odaları ve otantik ortamı ile kaya otelleri romantizm arayanları cezbediyor.kesfetsek.com
Gün doğumu ve gün batımını izleyinDerin vadiler arasında, doğanın gücünün hissedildiği enfes bir manzaraya sahip olan Kapadokya bölgesinde, etkileyici manzaraya sahip olan çok sayıda tepe bulunuyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında harika fotoğraf karelerine imkan tanıyan manzaraya tanık olmak için, Güllüdere Vadisi, Paşabağ, Güvercinlik Vadisi, Aşk Vadisi seçenekler arasında. Aşk Vadisi‘nde ATV ile safari turu yaparak çevreyi keşfetmeyi deneyin!kesfetsek.com
Kapadokya’ya Nasıl Gidilir?Türkiye‘nin birçok şehrinden direkt uçuşla ulaşabilen Kapadokya bölgesine Nevşehir (Kapadokya) Havalimanı ve Kayseri Havalimanı en yakın bağlantı noktaları. Her iki havalimanından da en fazla 1 saatlik bir yolculukla, bölgeye ulaşmak mümkün.kesfetsek.com
Birbirinden güzel butik oteller, tarihi ve antik yerleşim yerleri, yeraltı şehirleri, etkileyici yeryüzü şekilleri ile Kapadokya; farklı bir seyahat deneyimi yaşatıyorkesfetsek.com