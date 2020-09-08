Galatasaray Müzesi Nerede? Galatasaray Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Galatasaray Müzesi, Türkiye'de kurulan ilk spor müzesidir. Tarih boyunca birkaç kere yer değiştiren müzenin yöneticiliğini Münevvet Eminoğlu yapmaktadır. Müzenin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde Ali Sami Yen'in payı oldukça büyüktür.

Galatasaray Müzesi Nerede?

Müze, İstanbul'un Avrupa yakasında, Beyoğlu ilçesinde yer alıyor. Beyoğlu'na ulaşım otobüs, taksi ve dolmuşlarla sağlanıyor.

Galatasaray Müzesi Tarihçesi:

Galatasaray Müzesinin geçmişi 1868 yılına kadar uzanıyor. Tanzimat Fermanının ilan edilmesinden sonra Galatasaray Lisesi yeniden açılmıştır. O dönemki adı Tarihi-i Tabiiye Müzesidir. Şimdiki adını ise 1915 yılında almıştır. Müze 2000'li yıllardan itibaren Galatasaray Spor Kulübünün birçok toplantısına ve konferansa ev sahipliği yapıyor.

26 Şubat 2010 tarihinde, Galatasaray Müzesindeki ilk sergi açıldı. Bir Numaralı Galatasaraylı: Ali Sami Yen adındaki sergiyi milyonlarca Galatasaraylı ve futbol sever ziyaret etti. O günden bugüne müzede birçok sergi düzenlendi. 2 bin 100 metrekare alana sahip olan müzede film gösterimleri de yapılıyor.

Galatasaray Müzesinde Yer Alan Eserler

1- Galatasaray Müzesinde Yer Alan Kupalar:

Galatasaray Müzesinde çeşitli spor branşlarında kazanılmış kupalar yer alıyor. Kulüpler şampiyon oldukça müzede bulunan kupa sayısı da artmıştır. Şu an müzede 3500'den fazla kupa bulunmaktadır. Bu kupaların 79 tanesi Galatasaray Futbol Kulübüne ait. Kupaların 22 tanesi Süper Lig kupasıdır. Futbol kulübünün kazandığı Süper Kupa (16) ve Türkiye Kupaları (18) da aynı alanda sergileniyor. 2000 yılındaki UEFA final maçında Arsenal'i 4-1 yenen Galatasaray, UEFA Kupasını kazandı. Aynı yıl Uefa Süper Kupa finalinde, rakibi Real Madrid'i 2-1 mağlup Süper Kupanın da sahibi oldu. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği iki kupa, diğer kupalardan ayrı sergileniyor.

Müzedeki kupalar sadece futbol kulübünün kazandıkları ile sınırlı değil. Bunun dışında erkek ve kadın basketbol takımlarının kazandığı kupalar da müzede yer almaktadır. Ziyaretçiler aynı zamanda tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Kupa bölümünde, Galatasaray'ın İstanbul Futbol Liginde kazandığı ilk kupa görülebilir.

2- Galatasaray Müzesinde Sergilenenler

Müzede, tarihi değeri yüksek birçok belge, forma ve fotoğraf da bulunmaktadır. Bunların başında 1912 yılında imzalanmış olan ''Ortak Kulüp Kurma Anlaşması'' yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında imzalanan anlaşmaya ait tüm maddeler de paylaşılan belgeler arasında yer alıyor. Müzenin giriş kısmında Galatasaray Futbol Kulübünün 1903 yılından itibaren kazandığı başarıların kronolojik bir sırayla gösterildiği bilgi panoları bulunmaktadır. Bilgi panolarının yanında ise UEFA Kupası finali ve kupa töreninden çekilmiş fotoğraflar sergileniyor.

Müzede, 6 kez gol kralı olarak kırılması güç bir rekora imza atan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ın forması da yer almaktadır. Yıldız ismin bal mumundan yapılmış heykeli de büyük ilgi görüyor. Müzede bal mumu heykeli olan diğer isimler ise şöyle: Jupp Derwall (Gümüş Saçlı Şef), Brian Birch (Tek Yumruk), Gündüz Kılıç (Baba).

Birçok gazete gipürü, anlaşma ve tarihi belgeler de müzede sergilenmektedir.

Galatasaray Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Müzeye giriş ücretsizdir.

Galatasaray Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Sadece pazartesi günleri kapalı olan müze haftanın diğer günleri 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Müze Cumartesi - Pazar çok yoğun olabiliyor. Müzeyi daha rahat gezmek ve her şeyi görmek isteyenler hafta içi sabah saatlerinde müzeye gidebilir.