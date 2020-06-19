Finlandiya'nın şehirleri neler? Finlandiya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Finlandiya coğrafi konum olarak Kuzey Avrupa'da bulunur. Ülkenin tam adı ise Finlandiya Cumhuriyeti'dir. Baltık denizi kıyısında yer alan bu ülke İskandinav yarımadasında yer almaktadır. Finlandiya Dünya'nın en iyi eğitim sistemine sahip olan bir ülkedir. Soğuk iklimin hakim olduğu bu ülkede Rusya, Norveç ve İsveç Finlandiya'nın komşu ülkeleridir. Finlandiya'nın resmi dili ise Fince ve İsveççedir. Ülkede azınlık olarak konuşulan dil ise bir ural dili olan Laponca'dır. Finlandiya yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkedir. Eğitim seviyesinin en iyi olduğu bu ülkede çok yüksek insani gelişme endeksine sahiptir

Finlandiya halkının kökeni Orta Asya'dan gelmektedir. Orta Asya'dan Avrupa'ya gelen halklardan biri olan bu halk daha sonra nordikleşerek asimile olmuşlardır. Fince ise bir Ural Altay dillerinden biridir. Ural Altay dillerinden biri olan Fincede Türkçeye benzeyen bazı kelimeler de yer almaktadır. Finlandiya'nın trafiği sağ taraftan akmaktadır. Ülkenin internet alan adı ise resmi olarak ".fi" ve ".ax" olarak bilinmektedir. Finlandiya topraklarının çoğu ise ovadan oluşmaktadır. Ülkede dağlık alan oldukça nadir bulunur. Finlandiya toplam 6 bölüme ayrılmış olan ülkedir. Finlandiya uzun yıllardan beridir Rus hakimiyeti altında yaşamış bir ülkedir. Ülke Rusya içerisinde 1809 yılında özerk bir ülke konumunda idi. Daha sonra 1917 yılında Rusya'dan bağımsızlığını kazanan ülke bu tarihte Cumhuriyeti de ilan etmiştir. 1 yıl sonra ise Rusya tarafından fiilen tanınmıştır.

Finlandiya ekonomisi Avrupa'nın en gelişmiş ekonomilerinden biridir. Ülkede kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılat 50 bin doların üzerinde yer almaktadır. Finlandiya Rusya hakimiyeti olduğunda dahi kendi dilini ve kültürünü korumayı başarmış olan bir ülkedir. Ülke bu dönemde de ekonomisini geliştirmiş ve günümüzde ise halkının refah seviyesinde yaşadığı bir ülke haline gelmiştir.

Finlandiya'nın Şehirleri Neler?

- Helsinki

- Oulu

- Tampere

- Rovaniemi

- Turku

- Espoo

- Vantaa

- Kaunianien

- Joensuu

- Kotka

- Lahti

- Kokkola

- Jyvaskyla

- Raahe

- Kuopio

- Vaasa

- Lappeenranta

- Porvoo

- Savonlinna

- Kuusamo

- Pori

- Loviisa

- Nokia

- Hanko

- Kaarina

- Mikkeli

- Kaskinen

- Hameenlinna

- Kemi

- Seinajoki

- Naantali

- Kalajoki

- Kajaani

- Jakobstad

- Merijarvi

- Hyvinkaa

- Tornio

- Laitila

- Rauma

- Pieksamaki

- Heinola

- Jamsa

- Hamina

- Kuhm

- Jarvenpaa

- Imatra

- Kauhajoki

- Orivesi

- Lieksa

- Kitee

- Nurmes

Finlandiya'nın Başkenti Neresidir?

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'dir. Helsinki aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Helsinki'nin toplam nüfusu ise 1.4 milyondur. Bu nüfusu itibari ile ülkenin en kalabalık şehri olma özelliğini taşır.

Finlandiya'nın Nüfusu Kaçtır?

Finlandiya'nın toplam nüfusu 5.5 milyondur.

Finlandiya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Finlandiya'nın toplam yüzölçümü 338.440 kilometre karedir.

Finlandiya'nın Telefon Kodu Nedir?

Finlandiya'nın uluslararası alanda telefon kodu +358'dir.

Finlandiya'nın Posta Kodu Nedir?

Finlandiya'nın posta kodu 0002, 00003 ve 0004'dür.