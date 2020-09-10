Eyüp Sultan Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Eyüp Sultan Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Eyüp Sultan Türbesi, Müslümanlar için dini ritüellerin yerine getirildiği ülkemiz topraklarında yer alan son derece değerli ziyaret noktalarından biridir. Eyüp Sultan Türbesi'nin kutsallığı ise sıklıkla vurgulanmaktadır. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Eyüp Sultan Cami'nde Müslümanlar namazlarını kılarak, dualar etmekte ve bu özel ve manevi duyguları yükselten atmosferden ayrılmak istememektedir.

Eyüp Sultan Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Eyüp Sultan Türbesi'ni Müslümanlar başta olmak üzere çok sayıda insan ziyaret etmek istemektedir. İnternet üzerinden de yoğun bir şekilde türbenin yeri araştırılmaktadır. Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunmakla birlikte yer aldığı ilçe Eyüp'tür. İlk Müslümanlardan biri olan Hazreti Eyüp'e ait olan Eyüp Sultan Türbesi, Eyüp Sultan Cami'nin hemen yanı başındadır.

Dini yönden önemli ziyaret yerlerinden biri olan Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul'a gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmektedir. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra insanlar genellikle aileleri ve sevdikleri ile beraber Pierre Loti'de dinlenmekte ve eşsiz Haliç manzarasını bir yandan sıcak çaylarını yudumlarken doyasıya seyre dalmaktadır. Eyüp Sultan Türbesi'nin bulunduğu alanın çevresindeki Cami'nin avlusu, tarihi çınar ağacı, geçmiş zamanlarda isim yapan ünlü din bilginlerinin, devlet adamlarının mezarları farklı bir atmosfer katmaktadır.

Eyüp Sultan Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Eyüp Sultan Türbesi'nin ziyaret gün ve saatleri, bu kutsal mekanı ziyarete gelmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Uzak memleketlerden gelenlerin olduğu düşünüldüğünde geldiklerinde türbenin açık olmasını arzu ettiklerinden ona göre ziyaret gün ve saatlerini öğrenerek yola çıkmayı planlıyorlar. Eyüp Sultan Türbesi, haftanın her günü yalnızca 09.30- 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Eyüp Sultan Cami ise haftanın her günü ve saati ibadete ve ziyarete açıktır.

Eyüp Sultan Türbesi Hakkında Bilgi

Eyüp Sultan Türbesi, sekiz köşeli olup tek kubbeden oluşur. Kesme taştan yapılan türbenin kubbesi, cephe yüzlerine yerleştirilmiştir. Kasnağı bulunmamaktadır. Kabartma sütunlar, cephe köşelerine yapılmıştır. Türbenin kapısının yer aldığı cephe hariç olmak üzere diğerlerinde alt-üst iki pencere vardır. Pencere sövelerinin yapımında mermer kullanılmıştır. Alt pencere kapakları ise pirinçten dökmedir. Kemerli kapısı mermerdir. Üzerine Allah ve Muhammed isimleri ve bunun altına ise Kelime-i Tevhid hak edilmiştir.

Eyüp Sultan'ın sandukasının üzerini örten örtü, Hattat Rakım Efendi'nin yazmaları ile süslemiştir. Türbenin iç bölümünde bulunan levhalar ise farklı dönemlerde hattatlar ve padişahlar tarafından yazılarak astırılmıştır. Tüm bu kıymetli eserlerin yanı sıra türbeye gelenler Hz. Muhammed döneminden kalan sancak ile peygamberin ayak izini görebilirler. Ziyaret edenler, bu sebeplerle türbe ziyareti sırasında yoğun duygular yaşamaktadır.

Eyüp Sultan Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Eyüp Sultan Türbesi, Eyüp Sultan Cami'nin kuzey tarafında ve iç avlunun önündedir. İstanbul şehrinde inşa edilen ilk eser olarak tarihte yer alır. Osmanlı Devleti Yükselme Devri'nin büyük Türk padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1454- 1455 tarihlerinde yaptırıldığı bilinmektedir. Bir rivayete göre İstanbul kuşatması sırasında Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'den Ebu Eyyub El-Ensari'nin kabrinin yerini bulmasını istediği ve kabrin yerinin Akşemseddin'e malum olarak tespit edildiği açıklanmaktadır.