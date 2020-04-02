"Evde kal" çağrılarına uyan Adıyaman havadan görüntülendi

Vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya gayret gösteriyor. Adıyaman’da daha önce insanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, parklar ve toplumsal yaşam alanları boş kaldı.







Sümer Meydanı’ndan Atatürk Caddesi ve Gölbaşı Caddesi'ne, Demokrasi Parkı’ndan Mimar Sinan Kültür Parkı'na, Valilik kavşağından eski DSİ kavşağına kadar havadan görüntülenen Adıyaman’da insanların çağrıya uyduğu görüldü. Adıyaman’ın işlek cadde ve sokaklarının yanı sıra parklar ve toplu yaşam alanları da boş kaldı. Adıyaman’da özellikle öğleden sonra insan yoğunluğunun arttığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.







