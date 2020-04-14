Etrafı saatlerce izliyorlar: Yalı Çapkını

Fiziksel olarak sırtı mavimtırak yeşil renkte, karnı pas renginde ve 17 cm uzunluğunda bir kuş. Balık ve böcekleri yiyerek besleniyor. Kuyruğu kısa, kanatları yuvarlak, bacakları kısa ve zayıf. Bu kuşlar yalnız olarak yaşarlar. Yalı çapkını eşleri, birbirlerinden hemen ayrılmayıp beraber avlanırlar ve beraber bölgelerini savunurlar.







Nehir kenarında, toprakta kazdıkları oyuk yuvalarda yaşarlar. Genellikle sesiyle kendini fark ettiren, aynı zamanda havada asılı kalabilen bir kuş türü. Göz alıcı renklere sahiptirler. Erkeklerin renkleri dişilere göre daha parlak.









Dişi yalı çapkınları ortalama olarak 7 yumurta yumurtlar. Yavrular günde ortalama olarak 6 küçük balık yerler. Çok ilginç bir şekilde avlarının suda farklı açıda görünmesine rağmen onları yakalayabilmeleri, bu kuşların ne kadar zeki olduklarını ve optik bilgisine sahip olduklarını gösteriyor.