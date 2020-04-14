MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEtrafı saatlerce izliyorlar: Yalı Çapkını
GeriSeyahat Etrafı saatlerce izliyorlar: Yalı Çapkını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Etrafı saatlerce izliyorlar: Yalı Çapkını
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Etrafı saatlerce izliyorlar: Yalı Çapkını

Yalı çapkını, çoğunlukla tropik bölgelerde, göl ve deniz kenarlarında yaşayan bir kuş türü olarak biliniyor. Adının çapkın olmasının nedeni, durup saatlerce etrafı izlemesinden kaynaklanıyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

 Fiziksel olarak sırtı mavimtırak yeşil renkte, karnı pas renginde ve 17 cm uzunluğunda bir kuş. Balık ve böcekleri yiyerek besleniyor. Kuyruğu kısa, kanatları yuvarlak, bacakları kısa ve zayıf. Bu kuşlar yalnız olarak yaşarlar. Yalı çapkını eşleri, birbirlerinden hemen ayrılmayıp beraber avlanırlar ve beraber bölgelerini savunurlar.

Etrafı saatlerce izliyorlar: Yalı Çapkını


Nehir kenarında, toprakta kazdıkları oyuk yuvalarda yaşarlar. Genellikle sesiyle kendini fark ettiren, aynı zamanda havada asılı kalabilen bir kuş türü. Göz alıcı renklere sahiptirler. Erkeklerin renkleri dişilere göre daha parlak.

Etrafı saatlerce izliyorlar: Yalı Çapkını



Dişi yalı çapkınları ortalama olarak 7 yumurta yumurtlar. Yavrular günde ortalama olarak 6 küçük balık yerler. Çok ilginç bir şekilde avlarının suda farklı açıda görünmesine rağmen onları yakalayabilmeleri, bu kuşların ne kadar zeki olduklarını ve optik bilgisine sahip olduklarını gösteriyor. 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle