Eskişehir Hayvanat Bahçesi Nerede? Eskişehir Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Eskişehir Hayvanat Bahçesi özellikle çocukları olan aileler tarafından oldukça fazla ziyaret edilmektedir. Bunun yanında hayvanat bahçesini görmek için şehir dışından da ziyaretçiler gelmektedir.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Nerede?

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Eskişehir ilinin Sazova ilçesinde bulunur. Hayvanat Bahçesine toplu taşıma aracı ile gitmeyi düşünüyorsanız Odunpazarı bölgesinden 17 ve 11 numaralı otobüslere binebilirsiniz. Bunun dışında Merkezde bulunan eski stadyum yakınından da 38 ve 16 numaralı minibüsler Eskişehir Hayvanat Bahçesine gitmektedir.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Eskişehir Hayvanat Bahçesi içerisinde Japon Bahçesi, Papağan Evi, Tropik Merkez, Eti Sualtı Dünyası alanları yer alır. Bu hayvanat bahçesi içerisinde 243 tane farklı türde canlı yaşamaktadır. 120 adet tür hayvan ise hayvanat bahçesinin açık kısmında bulunur. Eti Sualtı Dünyası içerisinde 123 tür su altı dünyası canlıları bulunmaktadır. Hayvanların yaşam alanları 58.000 metre karelik bir alanda bulunmaktadır. Japon Bahçesi kısmı ise 27.000 metre kare civarındadır.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi toplamda 85 metre karelik alan üzerinde kurulmuştur. Tüm bu bahçeyi yaklaşık iki saat içerisinde çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Eskişehir Hayvanat bahçesi içerisine yeni alanların da eklenmesi düşünülmektedir. Bununla ilgili olarak projeler hala sürmektedir. Yeni alanlarda yapıldıktan sonra hayvanat bahçesinin yaklaşık 145.000 metre kare genişlikte olacağı düşünülmektedir.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi içerisinde farklı noktalarda içecekleri satışları yer alır. Fakat hayvanat bahçesi içerisinde yemek yeme bölümleri yoktur. Eti Sualtı dünyasında bir kafeterya bulunmaktadır. Buradan yiyecek bir şeyler almak mümkündür. Bunun dışında hayvanat bahçesi içerisinde bir hediyelik dükkanı da vardır. Buradan kendiniz ya da sevdikleriniz için sevimli hediyelik eşyalar alabilirsiniz.

Tropik Merkez de ise kuş türleri ile birlikte yılan, örümcek ya da kertenkele gibi türler bulunmaktadır. Papağan evi içerisinde ise açık ve kapalı alanlar yer alır. Papağan evi kısmında pek çok renk ve türde değişik papağanları görme şansı elde edersiniz.

Eti Sualtı Dünyasında ise değişik su canlıları bulunmaktadır. Burada 123 çeşit tür canlı bulunur. Burada su altında gezen köpek balıklarını görebilir ve köpek balıkları ile fotoğraf da çektirebilirsiniz. Girişte vermiş olduğunuz ücret ile tüm bölümleri rahatlıkla gezebilirsiniz. Her bölüm için ayrı para ödenmemektedir.

Japon Bahçesi hayvanat bahçesinin en sakin ve en güzel mekanıdır. Bu bölüm kuzey batı kısmında bulunur ve burada pek çok bitki türü ile peyzaj çalışmalarını görebilirsiniz. Hayvanat bahçesinde en az ziyaretçi buraya gelmektedir. Burada bitkilerin güzelliklerini izleyerek sakin bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Hayvanat bahçesi içerisinde memeli hayvanlar, sürüngenler, amfibiler, balıklar ve eklem bacaklılar bulunur. Eskişehir Hayvanat Bahçesinde her hayvanın yaşayabileceği özel alanlar oluşturulmuştur. Hayvanat bahçesinde penguen, mirket, lemur gibi değişik hayvanlar da bulunur. Eskişehir Hayvanat Bahçesi Sazova Parkının içerisinde bulunur.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Eskişehir Hayvanat bahçesi giriş ücretleri yetişkinler için 10 TL olarak belirlenmiştir. Öğrencilerden ise 7 TL alınmaktadır.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Eskişehir Hayvanat Bahçesini 10:00 ile 18:00 arasında ziyaret etmek mümkündür. Yaz aylarında bu saatler 1 saat ileri alınmaktadır. Kış aylarında ise 1 saat geri çekilmektedir. Gişe hayvanat bahçesinin kapanma saatinden bir saat önce kapatılmaktadır.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Telefon Numarası: 0222 300 00 66

E-Posta Adresi: hayvanat.bahcesi@eskisehir.bel.tr