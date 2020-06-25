MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEski Bursa yeniden canlandı
GeriSeyahat Eski Bursa yeniden canlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eski Bursa yeniden canlandı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Eski Bursa yeniden canlandı

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar’ın tarihî özelliklerini korumak için başlattığı proje ile 1326 yılındaki Bursa’yı yeniden ihyâ ediyor. Projenin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi üzerinde bulunan binaların cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları tamamlandı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tarihî mirasın ayağa kaldırılması ve korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olan Osmangazi Belediyesi, bu çalışmaların en geniş çaplısını Hisar’da gerçekleştiriyor. ‘Yaşayan Tarih’ Hisar İçi Kentsel Tasarım Projesi’nin ilk etabı Oruçbey Caddesi üzerinde binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Ayrıca tarihî sokağın zemini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenilendi. Çalışmalar ile bölgenin yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilerek Türkiye ve dünya çapında tanınması hedefleniyor.

Eski Bursa yeniden canlandı



Osmanlı’nın ilk pâyitahtı Bursa’da tarihî dokuyu ortaya çıkarmak ve Hisar bölgesini hak ettiği değere kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2018 yılında başlayan Oruçbey Caddesi’ndeki alt yapı ve restorasyon çalışmalarını tüm kurumlarla koordineli bir şekilde gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Mutsa Dündar, “Oruçbey Caddesi, cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmalarıyla eski hüviyetine büründü. Burada tarihi bir sokak ortaya çıktı. Kanalizasyon, Telekom ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarını ilgili kurumlarla aynı anda yaptık ve örnek bir çalışma oldu” dedi.

Eski Bursa yeniden canlandı



Asıl hedeflerinin Hisar’ı bütün olarak ele alıp canlandırmak olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Dündar, “Bu bölgede arkeolojik kazılar ve Filiboz Mescidi’ni ortaya çıkarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar etap etap tamamlandığında 6 Nisan 1326’da fethedilen Bursa, tarihî kimliği ve dokusuyla yeniden ayağa kalksın istiyoruz. Çalışmaların tamamı, eski Bursa’nın geleceğe aktarılmasına yönelik. Çalışmalar tamamlandıkça güzellikler de ortaya çıkıyor. Böylece geçmişi geleceğe taşıyoruz. Kendi kimliğimizi, kendi mimarimizi, burada yaşıyoruz. Tarihi kimliğine dönen Oruçbey Caddesi’nin önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız” diye konuştu.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle