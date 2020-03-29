Erzurum'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Erzurum'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Erzurum tarih öncesi çağlar gibi eski dönemlerde siyasi olarak birçok olaya şahitlik eden bir ildir. Çok fazla doğal güzelliğe sahip olan Erzurum gezilecek yerler açısından birçok alternatif sunar. Doğu Roma İmparatorluğu sınırlarına dahil edilen Erzurum daha sonra birçok kavim ve topluluğa ev sahipliği etmiştir. Farklı farklı birçok kavmi bir arada bulunduran Türkiye’deki nadir şehirlerdendir.

Erzurum İlçeleri

Erzurum ilinde 20 adet ilçe bulunmaktadır. Erzurum ilçeleri; Aşkale, Yakutiye, Aziziye, Uzundere, Tortum, Çat, Tekman, Hınıs, Şenkaya, Horasan, Pazaryolu, İspir, Pasinler, Karaçoban, Palandöken, Karayazı, Olur, Köprüköy, Oltu ve Narman’dır.

Erzurum Hangi Bölgede?

Erzurum ilinin belirli kısmı Doğu Anadolu Bölgesinde yer alırken, belirli kısmı ise Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Artvin, Rize, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Ağrı, Kars, Muş ve Bingöl illeri Erzurum’a komşu illerdir.

Erzurum’da Gezilecek Yerler

Erzurum’da birçok tarihi yer bulunsa da gezilebilecek çok fazla doğal bölgesi bulunmaktadır. Erzurum ilinin coğrafyası birçok güzelliğe elverişli yapıdadır. Erzurum’da Anadolu’nun tarihini en derin şekilde hissedebilecek; tarihi yapılar, ovalar, şelaleler ve medreseler bulunuyor.

Palandöken: Türkiye’de kış turizminin yapıldığı en güzel yerlerden biridir. Dünya’da bulunan en dik olan kayak pisti olması nedeni ile ünü dünyaya yayılmıştır. Yerli ve yabancı turistin ve yerli halkın yılın 6 ayı karlı olan Palandöken’i ziyaret ediyor.

Tortum Şelalesi: Dünyanın en büyük olan şelalelerinden biridir. Büyüleyici güzelliğe sahip olan tortum şelalesi daha çok haziran ve mayıs aylarında çok fazla ziyaretçi çekiyor.

Narman Peribacaları: Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan çok ilgi çekici, görenlerin hayran kaldığı bir doğa oluşumu olan peri bacaları bulunuyor. Peri bacaları her yıl giderek artan sayıda turistin ziyaret ettiği bir yerdir.

Nene Hatun Milli Parkı: 93 savaşında cesur davranışları ile herkesin aklına kazınan Nene Hatun Erzurum’un bir simgesi olmuştur. Nene Hatun Parkı bir anıt olarak birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Erzurum Tarihi Yerler

Anadolu’nun birçok şehri tarihe tanıklığı ile geçmişten günümüze birçok eseri ve tarihi yapıyı bulunduruyor. Tüm Anadolu şehirleri arasında tarihi olarak görülmesi gereken yerlerin en çok bulunduğu illerden biri de Erzurum’dur.

Öşvank Kilisesi: Oldukça görkemli mimariye sahip olan Öşvank Kilisesi Uzundere ilçesinde bulunmaktadır. Yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olan bir kilisedir. Mimari açıdan çok dikkat çeken bir kilisedir.

Erzurum Saat Kulesi: 1124 yılında yapılan Erzurum Saat Kulesi, Tarihi yapılar arasında en önemli yapılardan biridir. Erzurum’da bulunan en eski olan İslami yapıdır.

Rüstempaşa Bedesteni: 1561 yılında yapılan bu bedesten hala çarşı olarak kullanılmaktadır.

Atatürk Evi Müzesi: Milli mücadelenin en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum’da düzenlenen kongre için Mustafa Kemal’in ziyaretlerinde konakladığı ev, müze olarak kullanılmaktadır.

Kongre Binası: 1864 yılında kurulmuş olan bina ilk olarak Ermeni yatılı kız okulu olarak kullanılmış fakat Cumhuriyet döneminde satın alınıp devlet işlerinin yürütülmesi için kullanılmıştır.

Yakutiye Medresesi: yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir yerdir. 1910 yılında kurulmuştur. Günümüzde Ramazan aylarında çeşitli eğlencelerin düzenlendiği yer olarak kullanılmaktadır. İslami birçok tarihi eserin bulunduğu bir müzede vardır.

Taşhan: Selçuklu döneminde kurulan Taşhan önemli ticarethanelerden biri olarak kullanılmıştır.