Erciyes’te sezon açılıyor

10-12 Aralık arasında ünlü DJ’lerin ve müzisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek festival tadındaki büyük açılış partisinde Mahmut Orhan, Andreas Moles, Drumstone, Sezer Uysal, Tai, Batıkan Tanrıkulu, Aslı Köse, Batıkan Abız misafirlere eğlenceli saatler yaşatacak. Bu yıl yenilenen DAS Après alanı da zenginleşen menüsüyle de oldukça iddialı. (0352) 342 39 12