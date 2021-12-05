MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriErciyes’te sezon açılıyor
GeriSeyahat Erciyes’te sezon açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erciyes’te sezon açılıyor
Seyahat
Haber Giriş: 05.12.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Erciyes’te sezon açılıyor

Kayak merkezi Erciyes Dağı’ndaki otel DAS 3917’de, kayak tutkunlarının heyecanla beklediği kış sezonu için geri sayım başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

10-12 Aralık arasında ünlü DJ’lerin ve müzisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek festival tadındaki büyük açılış partisinde Mahmut Orhan, Andreas Moles, Drumstone, Sezer Uysal, Tai, Batıkan Tanrıkulu, Aslı Köse, Batıkan Abız misafirlere eğlenceli saatler yaşatacak. Bu yıl yenilenen DAS Après alanı da zenginleşen menüsüyle de oldukça iddialı. (0352) 342 39 12

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi