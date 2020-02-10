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Ender görülen hava olayı! Herkes kar yağıyor sandı ama...
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Ender görülen hava olayı! Herkes kar yağıyor sandı ama...

Mersin`in Erdemli ilçesi sahilinde yaşanan kısa süreli yumuşak dolu veya tanecik kar olarak bilinen `graupel` yağışı vatandaşları heyecanlandırdı. Birçok vatandaş, bu hava olayını sosyal medyada kar yağışı olarak paylaştı.

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Kısa süreliğine gerçekleşen yağış vatandaşlar tarafından sosyal medyada kar yağışı olarak değerlendirildi. Nadiren görülen hava olayı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Montlarını giyip sokağa inen çocuklar, lapa lapa yağan ve kara benzeyen `graupel` sebebiyle büyük sevinç yaşadı.

Ender görülen hava olayı Herkes kar yağıyor sandı ama...

Bazı çocuklar 5 yıldır bu anı beklediklerini belirtirken, bazıları da buraya kar yağışının olamayacağını, yine de sevindiklerini söylediler.

Ender görülen hava olayı Herkes kar yağıyor sandı ama...

Mersinli sosyal medya kullanıcıları nadiren görüldüğü belirtilen `graupel` yağışını kar yağışı olarak paylaştı. Graupelin etki alanı ise sahil şeridi ile sınırlı kalarak kısa sürede eridi.

Ender görülen hava olayı Herkes kar yağıyor sandı ama...

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