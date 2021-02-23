Elmadağ Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Elmadağ Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Kış tatilini geçirmek için mümkün olduğunca en doğru kayak merkezini seçebilmek için iyi bir araştırma yapmak oldukça büyük bir önem kazanmaktadır. Özellikle de kayak merkezlerinin ulaşım olanaklarından konaklama seçeneklerine kadar olan her bir detayın ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Özellikle de son yıllarda çoğu tatilci tarafından Elmadağ Kayak Merkezi'ne yoğun bir ilginin varlığı söz konusu.

Elmadağ Kayak Merkezi Hakkında Bilgi

Elmadağ Kayak Merkezi, özellikle de kış tatilcilerinin tatillerini geçirmek için en fazla tercih ettikleri kayak merkezlerinden biridir. Başkent Ankara'da bulunmakta olan kayak merkezi her yıl çok fazla sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır. Elmadağ Kayak Merkezi'nin ana pistinin sahip olduğu uzunluk 400 metreyi bulmakta olup genişliği ise 500- 600 metre civarındadır. Elmadağ Kayak Merkezi'nin sahip olduğu pist eğimi diğer kayak merkezlerine kıyasla daha düşük düzeydedir.

Elmadağ Kayak Merkezi'nde bulunan teleski yaklaşık olarak 720 kişilik bir kapasiteye sahiptir. İsteyen tatilciler burada kızak ile de kayma olanağına sahip olabilmektedir. Genellikle sessiz ve sakin bir alan olan Elmadağ Kayak Merkezi'nin çevresinde çok sayıda aktivite merkezi, konaklama alanları ve sağlık merkezi de bulunmaktadır.

Elmadağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu Ocak ayında başlamakta ve bu kayak sezonu Nisan ayına kadar sürmektedir. Elmadağ Kayak Merkezi Aralık ayından itibaren kara bürünmektedir. Ancak Nisan ayından itibaren de yemyeşil olmaktadır.

Elmadağ Kayak Merkezi Nerede?

Son yılların en fazla ilgi gören kayak merkezleri arasında yerini alan Elmadağ Kayak Merkezi, adını almış olduğu Elmadağ'ın Kuzey tarafında ziyaretçilerini bekliyor. Başkent Ankara'ya hemen hemen 17 kilometre mesafede yer alan Elmadağ Kayak Merkezi, her geçen gün sayıları artan kış tatilcisinin tercihi olmaya devam ediyor.

Elmadağ Kayak Merkezi, konum olarak Ankara ilinin şehir merkezinin doğu bölgesinde yer almaktadır. Bu kapsamda Elmadağ kayak merkezi tam olarak Kırıkkale ve Samsun karayolu üzerinde bulunuyor. Elmadağ kayak merkezi, Ankara ilinin şehir merkezinin ise güney tarafında bulunmakta olup ayrıca Ankara'nın Çankaya ilçesinden bakıldığında görülebilecek bir noktadadır.

Elmadağ Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?

Elmadağ Kayak Merkezi'ne araç ile ulaşım son derece kolaydır. Bu bakımdan otobüs ile Elmadağ kayak merkezine gitmek isteyenler için Ankara'nın Çankaya ilçesinden servis araçlarına binme olanağı söz konusudur. Elmadağ kayak merkezine özel aracı ile gitmek isteyen tatilciler Nata Vega Alışveriş Merkezi yanında yer alan yola sapabilirler. Bu noktada Elmadağ Kayak Merkezi tabelası vardır.

Elmadağ Kayak Merkezi tabelasının bulunduğu bu yolun sonrasında ize araç ile çevre yolundan ilerlemek gerekmektedir. Araç ile çevre yolundan geçilmesinin ardından Yakupabdal köyü yoluna girilmesi gerekiyor. Bu yol ise tek şeritli bir yol olarak kullanılmaktadır. Bu yolda gidiş tek şerit gidiş olurken geliş de tek şerit olmaktadır. Buradan yolu aracıyla takip eden tatilciler Elmadağ kayak merkezi tabelalarını izlemelidir.

Üzerinde tabelaların yer aldığı bu yol üzerinden 5 kilometre kadar daha gidildikten sonra kayak Elmadağ Kayak Merkezi'ne ulaşılır. Bunun beraberinde çevre yolu üzerinden de Elmadağ Kayak Merkezi 20 kilometre kadar bir mesafede yer almaktadır.

Elmadağ Kayak Merkezi Ücreti

Tatillerini Elmadağ Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenlerin belli bir ücret ödemelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu kapsamda Elmadağ kayak merkezinde 5 biniş 19 lira olarak belirlenmiş durumdadır. Ayrıca Elmadağ Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler 10 biniş için 29 TL ödemektedirler.

Konum olarak başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Elmadağ Kayak Merkezi'nde 15 biniş için ödenecek tutar 39 TL, 20 biniş için ödenecek tutar 49 TL ve 25 biniş için ödenecek tutar ise 59 TL olarak belirlenmiştir.

Ziyaretçilerin katılım gösterebilecekleri Ankara'dan Elmadağ kayak merkezine günü birlik tur seçenekleri de bulunmaktadır. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu günü birlik turlara katılmak isteyenlerin kişi başı 65 liradan başlayan fiyatlar ödemeleri gerekiyor. Tatilcilerin yapacakları kişisel harcama ve kayak ücretleri bu fiyatlara dahil değildir.

Elmadağ Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?

Elmadağ Kayak Merkezi çevresindeki otel ücretleri otellerin sahip oldukları donanımlarına ve özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda otel ve konaklama fiyatları 250 TL ile 350 TL arasında değişmektedir.