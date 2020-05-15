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Elazığ'da Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı araştırılacak
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Elazığ'da Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı araştırılacak

Fırat Üniversitesi (FÜ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağına tarihlenen alanların arkeolojik yüzey araştırmalarına başlanacağı bildirildi.

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FÜ'de yürütülen “Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması” projesi kapsamında bu yıldan itibaren merkez ilçede yer alan Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağına tarihlenen alanların arkeolojik yüzey araştırmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden izin alındı.

Elazığda Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı araştırılacak



FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ın destekleriyle Arkeoloji Bölümü Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan yeni proje kapsamında, başlanılacak olan çalışmanın 3 yıl sürmesinin planlandığı belirtildi. Çalışmaların Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Özdemir başkanlığında, bölüm ve üniversitedeki farklı disiplinlerde çalışan öğretim üyelerinin katılımıyla yürütüleceği kaydedildi.

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