Elazığ Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Hazarbaba Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Kayak sezonunun gelmesiyle beraber birçok insan kayak merkezlerine akın eder. Elazığ Kayak Merkezi de ülkemiz çapındaki kayak merkezleri içerisinde yer alır. Elazığ kayak merkezi bilhassa ilin turizm gelirini oluşturan çok önemli bir kayak merkezi olarak belirtilebilir. Elazığ Kayak Merkezi'nde kayak yapmak adına pek çok imkan bulunur.



Elazığ Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Elazığ Kayak Merkezi; ülkemiz genelinde yer alan Palandöken, Kartalkaya ve Uludağ gibi kış turizmine katkı sağlayan ve her sene pek çok yabancı, yerli kayakçıları ağırlayan merkezlerden birisidir. Son zamanlarda oldukça popüler olan bu kayak merkezi; 1999 senesinden günümüz kadar pistleri, tesisleri ve eşsiz doğa manzarasıyla gözleri kamaştırmaktadır. Kış sporlarını seven kişiler için Elazığ kayak merkezi oldukça sevilen bir merkezdir.



Elazığ Kayak Merkezi Nerede?



Elazığ Kayak Merkezi; ülkenin en önemli kayak merkezleri arasında yer almaktadır. Elazığ Kayak Merkezi; ilin turizm gelirini oluşturan çok önemli kayak merkezidir. Elazığ Kayak Merkezi'ni hem yerliler hem de yabancılar tercih etmektedir. Elazığ Kayak Merkezi'nde kayak yapabilmek adına pek çok imkan bulunmaktadır. Elazığ Kayak Merkezi; Elazığ şehrinde yer almaktadır. Elazığ şehrindeki kayak merkezi genellikle Hazarbaba Kayak Merkezi olarak bilinmektedir.



Elazığ Kayak Merkezi Nasıl Gidilir?



Elazığ Kayak Merkezi'ne hem hava yolu hem de kara yolu sayesinde ulaşım sağlanabilir. Elazığ Kayak Merkezi; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunmaktadır. Sivrice ilçesine ulaşım sağlayan pek çok toplu taşıma araçları bulunmaktadır. Elazığ merkezine geldikten hemen sonra toplu taşıma araçları kullanılarak Sivrice ilçesine gelmek mümkündür. Bunun için hem minibüs hem de otobüsle kayak merkezine ulaşım sağlanabilir. Bu kayak merkezi; Elazığ'ın şehir merkezine 38 km uzaklıkta yer almaktadır. Elazığ kayak merkezinin Sivrice merkezine uzaklığı ise 8 km'dir.



Elazığ dışından gelecek olan kişilerin, kayak merkezine ulaşabilmeleri adına otoyolları kullanıp, kara yollarıyla ulaşımın sağlanması mümkündür. İl dışından gelecek olan yolcular adına Elazığ Havalimanı'na uçuşlar gerçekleştirilerek, hava yolu sayesinde ulaşım sağlanabilir. Hava yoluyla Elazığ'a geldikten sonra Elazığ Kayak Merkezi'ne transit geçişler sağlayan ulaşım araçlarıyla ulaşılabilir. Arzu edilirse Elazığ Havaalanı araç kiralama hizmetlerinden de faydalanmak mümkündür. Araç kiralayarak, Sivrice ilçesine ulaşım sağlanabilir ve kayak merkezine direkt olarak gidilebilir. Sivrice ilçesi şeklinde tabelalar, havaalanından çıktıktan sonra görülecektir. Arzu edilirse havaalanından sonra Sivrice ilçesi konumunu kullanmak yararlı olabilir. Navigasyon yardımıyla beraber Elazığ Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlanabilir.



Elazığ Kayak Merkezi Ücreti



2021 senesi itibarıyla Elazığ Kayak Merkezi'ne giriş; sadece telesiyej ile gerçekleştirilmektedir. Telesiyej fiyatıysa gün içerisinde kısıtlamasız bir biçimde yalnızca 30 Lira şeklinde belirlenmiştir. 30 Lira karşılığında Elazığ Kayak Merkezi'ne giriş sağlamak mümkündür. Elazığ Kayak Merkezi'nde kayak malzemelerinin de bulunmaması halinde kiralanmasının mümkün olduğu belirtilebilir.



Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Hazarbaba Kayak Merkezi'nde kış mevsiminde kış sporları yapıp Hazar Gölü'ne karşı eşsiz bir manzara eşliğinde vaktin en güzel şekilde geçirilebileceğini belirtmek mümkündür. Bölgede bulunan otellerin gecelik olarak konaklama fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi vardır.



Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yer alan otellerin her cebe uygun fiyatlarda olduğunu belirtmek kesin olacaktır. Gecelik şekilde alınan ücretler yaklaşık olarak 200 Liradan başlayıp artmaktadır. Bölgenin en konforlu otellerinde konaklama şansına sahip olmak mümkündür. Konaklama fiyatlarının; kişi sayısına, oda sayısına, otelin konumuna bağlı olarak değişebilmekte olduğu söylenebilir. Hazarbaba Kayak Merkezi'nde ortalama fiyatların 200 Lira ve üstünde olduğunu belirtmek gerekir.