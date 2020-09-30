Efir Göleti’inde su seviyesi yüzde 80 azaldı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların az olması sebebiyle Simav’daki göletlerde su seviyelerinin azaldığı belirtildi. Efir Köyü Muhtarı Salim Koç, “Göletimiz 2012 yılında yapıldı. İlk defa su seviyesi bu kadar düştü. Vatandaşlarımızın yağmurlama ve damlama sulamaya geçmesi gerekiyor. Açıktan sulamanın önlenmesiyle tedbir alınabilir. Sularımızı tasarruflu kullanmamız gerekiyor” dedi.









Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Simav’daki 16 sulama göletini incelediklerini ve göletlerdeki su seviyesinin azaldığını gördüklerini belirtti. Bütüner, köy ziyaretlerinde çiftçilere, daha dikkatli su kullanmalarını tavsiye ettiklerini, damlama veya yağmurlama şeklinde arazi sulaması yapılmasının önemli olduğunu söylediklerini ifade etti.







