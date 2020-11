Dünyanın en derin ikinci kanyonuna cam yürüyüş köprüsü yapılacak

Yer yer bin 200 metreyi bulan yüksekliğiyle Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarındaki Valla Kanyonuna, cam zeminli yürüyüş köprüsü yapılması planlanıyor. Cam zeminli köprünün, 800 metre yüksekliğe ve 730 metre mesafeye yapılması hedefleniyor.



Öte yandan Azdavay’da da Çatak Kanyonu üzerinde 450 metre yüksekliğe yapılan ve geçtiğimiz yıl ziyaretçilere açılan cam zeminli teras ise, aylık 100 binden fazla kişi ziyaret ediyor.



Azdavay’da şu an ziyaret edilebilen ve Pınarbaşı’nda da projelendirilen cam zeminli yürüyüş köprüsü tamamlandığında bir örneği bu ülkede olan Çin’i tahtından edecek. Çin’in Hunan eyaletindeki Şiniuzhai Ulusal Parkı’nda bir kanyon üzerinde inşa edilen cam köprü, 300 metre uzunluğunda ve yerden de 180 metre yükseklikte bulunuyor.





Valla Kanyonu’na 800 metre yükseklikte cam zeminli yürüyüş köprüsü yapacağız



Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere basın mensupları ve aileleriyle birlikte Azdavay ve Pınarbaşı’nı ziyaret etti. Pınarbaşı’nda Horma Kanyonu üzerine yapılan 3 kilometre uzunluğundaki parkuru yürüyen Vali Çakır, akabinde basın mensuplarıyla Ilıca Şelalesini gezdi.



Gezinin sonunda çalışmalar hakkında bilgi veren Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, “Türkiye’nin Dünyaya armağanı Pınarbaşı ilçemiz, içinde pek çok doğal güzelliği barındırıyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi Horma Kanyonu. Vidalarla kayalara monte edilmiş 3 kilometrelik yürüyüş yolunun olduğu endemik bitki türünün olduğu çok çeşitliliğe sahip muazzam bir kanyon. Doğal akvaryum dediğimiz bir kanyon. Ilıca Şelalemiz, kanyonun içinden geçen Zarı Çayının döküldüğü nokta. Orası da saklı cennet diye nitelendirdiğimiz bir yer. Yine dünyanın 4’ncü büyük mağarası Ilgarini Mağarası. Hakikaten muhteşem bir yapı ve görüntüye sahip. İnsanların kanyon görmek için Amerika’nın Arizona’sına gitmesine gerek yok. Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine gelmesi yeterli demiştik. Çünkü birincisinin Amerika’nın Arizona’sında olduğu dünyanın derinlikte 2’nci büyük kanyonu Kastamonu’nun Pınarbaşı’sında. Kanyon sporu yapan kanyoncuların iki gün bir gece konaklamak suretiyle tamamlayabildikleri duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreyi bulan, 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu da Pınarbaşı ilçemizde. Bir hayal projemiz söz konusu. Bir örneği Çin’de olan Valla Kanyonu’nun tam giriş noktasında 730 metre mesafede 800 metre yükseklikte cam zeminli yürüyüş köprüsü projemiz var. Cam zeminli yürüyüş köprüsünü hayata geçirdiğimizde Kastamonu’yu ve Pınarbaşı’yı Dünya tanıyacak. Israrla bu hayalimizi gerçekleştirmek adına ilgili makam ve merciler ile gerekli görüşmelerde bulunuyoruz” dedi.



Horma Kanyonunu ayda 80 binden fazla kişi ziyaret ediyor



Geçtiğimiz yıl Horma Kanyonunu ziyaret eden kişi sayısının 100 bin kişi civarında olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Bu sene itibariyle işletmesi belediyeye geçti. Ağustos ayında biletli geçen kişi sayısı 40 bin, 65 yaş üstü ve 18 yaş altından bilet kesmiyoruz. Bir ayda gelen kişi sayısı 80 bin kişi. İlgi pandemiye rağmen yüksek ve henüz tanıtım anlamında bir şey yapmadık. Horma Kanyonunun giriş bölümüne yüzde 75’ini KUZKA, yüzde 25’ini de bizim yapmış olduğumuz bir mesire alanı var ki ihalesini de yakın süreçte gerçekleştireceğiz. İnsanların da burada yiyip içebileceği dinlenebileceği alışveriş yapabileceği bir mekân olacak. Bu ortamı da hayata geçirdiğimiz zaman ve gerekli reklamı da yaptığımız zaman biz, aylık 300 bin kişinin ziyaret edeceği rakamları da göreceğimize inanıyoruz” dedi.





Başkan Yaşar, “Bu güzellikleri görmeye gelen ziyaretçilerimizin konaklama ihtiyacını ve farklı sosyal aktivitede bulunmalarını teminen markalı bir otel, kongre ve alışveriş merkezi beraberinde akaryakıt istasyonunun da içinde bulunacağı yapının inşa edilebilmesi için 16 dönümlük hazine arazisi, at çiftliği yapımı için 7 dönümlük belediye arazisi kiraya verilmiş olup yakın zamanda inşaatına başlanılacak en kısa zamanda bu güzellikleri görmeye gelen ziyaretçilerimizin ve halkımızın hizmetine sunulacaktır” diye konuştu.



Cam terası ayda 100 bin kişi ziyaret ediyor



Basın mensupları ve aileleriyle birlikte Azdavay Atlı Turizm Merkezinde mesire alanında incelemelerde bulunduktan sonra Azdavay’da Çatak Kanyonu üzerinde 450 metre yüksekliğe yapılan cam terası da ziyaret eden Vali Avni Çakır, çalışmalar hakkında Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’ten bilgi aldı.



Başkan Civelek, “Cam teras, geçen yıl açılmasına rağmen ayda 100 bin ziyaretçi geldi. Bu yıl pandemiye rağmen yine aylık 100 binin altında kalmadı. Bizlerde, cam terasa gelen ziyaretçilerin Azdavay’da birkaç saat daha aktivite yapıp daha uzun süre kalmalarını sağlamak için Azdavay Atlı Turizm Merkezini hayata geçirmeye karar verdik. Her türlü evcil hayvan olacak burada. İnek, koyun, keçi, kaz, tavuk gibi. Bunların da yemleri için samanlık konuşlandırdık. Burayı da güzel şekilde at ahırı yaptık. Burası 12 bin metrekarede rekreasyon gölü yaptık” şeklinde konuştu.



Dünya’da örnek kanyonlardan bir tanesi Horma Kanyonu’dur



Horma Kanyonunun Dünya’da örnek gösterilebilecek kanyonlardan bir tanesi olduğuna dikkat çeken Vali Çakır, “3 kilometrelik muhteşem bir seyir yolundan sonra Ilıca Şelalesi ile noktalanıyor. İnşallah bir de ring sistemi oluşturacağız. Aracını burada bırakan vatandaşımız yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşünü yaptıktan sonra tekrar aşağıdan ringlerle aracının başına gelecek. Burada da ihtiyaçlarını gördükten sonra diğer turizm destinasyonuna hareket edecek” diye konuştu.





Tamamen birbiriyle entegre olmuş turizm alanı oluşturmaya çalışıyoruz



Kastamonu’da tamamen birbiriyle entegre olmuş turizm alanı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Vali Çakır, “Bizim amacımız, tamamıyla birbiriyle entegre olmuş, sahilinden kanyonlar bölgesine buradan orman içlerindeki değişik alanlara, karavan kamping alanına yürüyüş rotalarına, Kastamonu merkezdeki tarihi turistik dokuya, inanç turizmin muhteşem eserlerine, öte yandan Ilgaz Dağına tamamen entegre olmuş bir Kastamonu turizm alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Kastamonu’nun doğusu batısı kuzeyi güneyi ile birlikte entegre olmuş, Allah vergisi muhteşem güzellikler içerisinde insanların kendilerinden geçtiği bir turizm bölgesi oluşturmayı hedefliyoruz”

Azdavay ve Pınarbaşı gezilerinde Vali Çakır’a eşi Bahar Çakır, Mülkiye Başmüfettişi Ali Ekici, Mülkiye Müfettişi Halil Karbuz, Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan ile eşi Ceren Aydoğan, Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile basın mensupları ve aileleri eşlik etti.