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Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Dumanlı Tabiat Parkı'nda 'kar' manzarası

Erzincan’ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki tabiat parkı, dronla havadan görüntülendi.

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü, Erzincan Refahiye'ye 7 kilometre uzaklıktaki Dumanlı Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası görsel güzellik oluştu.

Dumanlı Tabiat Parkında kar manzarası


Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, kışın da kar yağışıyla beyaza bürünüyor.

Dumanlı Tabiat Parkında kar manzarası



Tabiat parkına gelip, gölün etrafında yürüyüş yapanlar, bölgede yapımına devam edilen bungalovların tamamlanmasıyla konaklama imkanı da bulacak. Dronla havadan görüntülenen parktan kar manzarası yansıdı. 

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