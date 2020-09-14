Dolmabahçe Camii Nerede? Dolmabahçe Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Dolmabahçe Camii’nin asıl adı Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii’dir. Bezmialem Valide Sultan, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’in annesidir. Camii’yi Bezmialem Valide Sultan, kendi adını yaptırmıştır. Fakat cami tamamlanmadan vefat etmiştir. Camii’yi Sultan Abdulmecit tamamlatmıştır.

Dolmabahçe Camii Hakkında Bilgi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii Dolmabahçe Sarayı’nın yanında olduğu için yapıldığı günden beri Dolmabahçe Camii olarak anılmıştır. Literatüre de bu isimle düşmüş ve günümüze kadar gelmiştir.

Camii, konum olarak Dolmabahçe Sarayı’nın Saat Kulesi olan bölüme kapan kapısının karşısında bulunuyor. Beşiktaş ile Kabataş sahilinin arasında deniz kıyısında yer alıyor.

Dolmabahçe Camii, XIX. yüzyılda Osmanlı ile batı mimarisi harmanlanarak inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinde fazla rastlanmayan yuvarlak pencere ve tavus kuşu kuyruğuna benzeyen şekli ile oldukça ilginç bir mimarisi yapıya sahiptir. Camii’nin tek şerefeli iki minaresi ve ana kubbesi bulunuyor. Camii tamamen kare formunda, taş ve mermerden inşa edilmiştir.

Dolmabahçe Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Dolmabahçe Cami, Marmara Bölgesindeki İstanbul ilinde yer alıyor. Avrupa yakasındaki Beşiktaş ile Kabataş semtleri arasında kalıyor.

Belediye otobüsüyle gitmek isterseniz; Eminönü, Levent, Şişli, Mecidiyeköy, Etiler gibi merkezi yerlerden Beşiktaş yönüne giden otobüslere binebilirsiniz.

Metrobüsle gitmek isterseniz, Zincirlikuyu durağından inip, Beşiktaş çıkışından çıkıyorsunuz. Beşiktaş yönüne giden minibüs veya otobüslere binebilirsiniz.

Metro ile gitmek isterseniz, Gayrettepe durağından inip, Beşiktaş çıkışından çıkıyorsunuz. Beşiktaş yönüne giden minibüs veya otobüslere binebilirsiniz.

Vapurla gitmek isterseniz, Üsküdar-Beşiktaş hattını kullanıyorsunuz. Beşiktaş iskelesinden indikten sonra tabelayı takip ederek 5 dakikada camiye ulaşıyorsunuz.

Dolmabahçe Camii Tarihi

Camii, Bezmialem Valide Sultan’ın emriyle 1852 yılında inşasına başlanmış. Camiinin inşası sürerken Valide Sultan vefat ediyor. Valide Sultan’ın oğlu Osmanlı padişahı Sultan Abdulmecid camiinin tamamlanması emrini veriyor. 1853’de camii tamamlanıyor. 23 Mart 1853’de camii ibadete açılıyor.

Dolmabahçe Camii, 1948 yılına kadar ibadet için kullanılıyor. Bu yılda Dolmabahçe Meydanı yapımı sırasında, caminin avlu duvarları çöküyor. Camiinin Saat Kulesine bakan kapının üzerinde bulunan inşa kitabesi, taşınarak bugünkü yeri olan kıble dış duvarına yerleştirilmiştir.

Camii, 27 Eylül 1948 yılından itibaren Deniz Müzesi olarak hizmet vermeye başlamış. 27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte, camii Yassıada İrtibat Kuruluna verilmiş. Kurul, müzenin camiyi boşaltmasını istemiş ve tekrardan ibadete açmıştır.

Dolmabahçe Camii Özellikleri

Caminin en belirgin özelliği kare formunda olması ve merkezi bir kubbeye sahip olmasıdır. Cami ve hünkâr bölümleri, işlevlerine de bağlı olarak ayrı ayrı tasarlanmış ve sonra birleştirilmiş gibidir. Cami, kare planlı altyapı üzerine kubbeli ve yüksek bir kitle olup, Hünkâr bölümü dikdörtgen planlı prizmatik ve daha alçak bir kitledir. Bu iki bölüm caminin kuzey cephesi yönünde birleşiyorlar.

Camide merkezi kubbe dışında hiç kubbe kullanılmamıştır. Kubbe de duvarlar üstüne oturtulmuş ve her köşede birer destek ayakla desteklenmiştir.

Kubbeyi taşıyan kemerler bariz şeklinde görülüyor. Bu kemerlerin üstünde birer yelpazeyi andıran üçer pencere yerleştirilmiş. Camiinin zemini kırmızı iri kırmızı tuğlalarla döşenmiştir. Kubbe içi ve pandantifleri yaldız ve yağlı boya kalem işleriyle tamamen Batı tarzında süslenmiş. Renkli mermer işçiliği gösteren mihrap ve minberde klasik çizgiden uzaklaşılarak birtakım barok bezemelere yer verilmiş. Beşgen planlı mihrap nişinin üzerinde değişik tarzda çiçek ve yapraklardan oluşan bitkisel süslemeler yapılmış.

Camiinin ön cephesini iki katlı Hünkâr Kasrı oluşturuyor. Kasır, iki yanda dışa çıkma yapan “L” biçimi kanat ile daha içeride kalan bir orta hacimden oluşuyor.

Dolmabahçe Camii Hikayesi

Camiinin bir hikayesi bulunmamakla birlikte, caminin yapılmasını çok isteyen Bezmialem Valide Sultan, caminin bitmiş halini görmeden vefat etmiştir.

Dolmabahçe Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Dolmabahçe Camii’nin mimarı Nikogos Balyan’dır. Nikogos Balyan, Dolmabahçe Camii gibi Osmanlı mimarisinde birçok esere imza atmıştır.