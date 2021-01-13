Doğal miras olarak kabul edilen 1625 anıt ağacın bakımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bu yıl ülke genelindeki 9098 anıt ağaçtan 1625'ine bakım yapılacak. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce uygun nitelikteki ağaçlar, anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alıyor ve anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla bakımları özenle yapılıyor.

Mevzuatta "tabiat varlığı" olarak tanımlanan anıt ağaçların mevcut durumlarını belirlemek, bakım ihtiyaçlarını tespit etmek, korunmalarını ve tanıtımlarını sağlamak ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Bakanlık tarafından çalışmalar yürütülüyor. Geçen yıl 52 anıt ağaç Bakanlık tarafından tescil edilerek koruma altına alındı, böylece 2011'den bu yana tescil edilen anıt ağaç sayısı 1027'ye ulaştı.

Manisa'daki çınar ağacı 640 yaşında



Bakanlık, geçen yıl Manisa'da 67, İzmir'de ise 90'ı Karaburun ilçesinde olmak üzere 138 potansiyel anıt ağaç tespit etti. Bunların arasında yer alan Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Horzumalayaka Mahallesi'ndeki çınar ağacı, 640 yaşında. İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ndeki zeytin ağacı ise 390 yaşında ve hala zeytin veriyor.

Manisa ve İzmir'deki anıt ağaçları, Bakanlık, kısa sürede tescil edip koruma altına alacak. Geçen yıl 10 ilde 200 anıt ağacın, bakımları yapılarak sağlık durumları iyileştirildi. Bu yıl ise İzmir, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 1625 anıt ağacın bakımı yapılacak. Ülke genelinde bulunan 9098 anıt ağacın bakım çalışmalarını yürüten Bakanlık, ağaçların bilgilerinin yer aldığı tabelalar da yaptırıyor.