Doğal bisiklet parkuru: Kapadokya

Kapadokya Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turistik noktalarından. Güzellikleriydi, festivalleriydi derken şimdi de yavaş yavaş ekstrem sporcular bölgeyi keşfediyor. Ekim sonunda ilk kez düzenlenen dağ bisikleti yarışı ‘Red Bull Dawn till Dusk’ bunun en güzel örneği. Dağ bisikleti kendi içinde enduro (dayanıklılık), cross-country (patika) ve downhill (tepe inişi) gibi farklı klasmanlara ayrılıyor. Enduro, atlayışa imkân verdiği gibi vites sayısının fazlalığı sayesinde tırmanış özelliği de sağlıyor. Cross-country ise sadece ön süspansiyonun olduğu patika yollarda yarışı yapılan bir branş. Downhill, ön ve arka süspansiyonu yüksek, atlamalara karşı dayanıklı olan, hızlı inişleri yapabilen bisiklet türüne deniyor. Türkiye’de bu üç branş ilk defa bir bisiklet yarışında Kapadokya’da bir araya geldi.



Kapadokya hem gündoğumu hem günbatımıyla şöhretli bir yer. Gündoğumunda sıcak hava balonlarının yükselmesiyle başladığımız ve günbatımına kadar süren bisiklet yarışı dört etaptan oluştu. 106 sporcunun katıldığı yarışın ilk etabı Güvercinlik Vadisi. Yaklaşık 5 kilometrelik bu etabın sonu Göreme’ye kadar gidiyor. İkinci etapsa 3.5 kilometrelik Aşk Vadisi. Burada 20 saniye aralıklarla teker teker koşuya başlayan bisikletçiler yarışı yine aynı vadi içinde tamamladılar. Yaklaşık 5 kilometrelik üçüncü etap Kızıl Vadi ise oldukça teknik ve tehlikeli.



Sürüş sırasında ekstra mantıklı ve dikkatli davranılması gereken etap, uçurumlarla dolu. Kızıl Vadi Tepesi’ndeki Türk bayrağından verilen çıkış, Çavuşin Kalesi’nde son buldu. Son etap olan Uçhisar’da kolay, orta ve zor şeklinde işaretlenmiş patikalar var. Zor olarak adlandırılan, en kısa ama en çok teknik gerektiren rota. 10-15 metrelik uçmaların olduğu çok zorlayıcı bir yol. Yarış sırasında Türkiye’nin dağ bisikleti konusunda yıldız sporcusu Burak Uzun’u (@burakns) ve Dawn till Dusk birincisi Greg Callaghan’ı (@greg_ callaghan) izlemek harika bir deneyim oldu...



Kiralık bisikletle rehberli gezi



Göreme’de ‘Biking in Turkey’ adında bir bisiklet kiralama ofisi var. Burada aynı zamanda turlar da yapılıyor. Yıllardır bölgede tur düzenlendiği için rehberler Kapadokya’yı avcunun içi gibi biliyor. Sürüşün seviyesine göre turlar hazırlayıp rehberler aracılığıyla gezebiliyorsunuz (bikinginturkey. com). Kiralayacağınız bisiklete göre günlük ücret 350-450 lira arasında değişiyor.



Zorluk derecesine göre rotalar



Yeni başlayanlar için

Kızıl Vadi-Güllüdere 1



Vadisi Kızıl Vadi’deki seyir terasından başlayan rota yine de belirli bir teknik seviye istiyor. Yaklaşık 3.5 kilometrelik vadi, her ne kadar küçük görünse de çok fazla girinti çıkıntı var.



Orta seviye

Aşk Vadisi



Bu bölgede bisiklet parkına benzeyen güzel dönüşler var. Yaklaşık uzunluğu 4 kilometre. Başlarda çok teknik patikaları olsa da biraz ilerledikten sonra yol rahatlıyor ve karşınıza çıkacak manzara görülmeye değer. Turistlerin en çok kullandığı rotalardan biri.



Zor

Kızıl Vadi–Çavuşin Kalesi



Bölge insanı ‘Balkon’ diye adlandırıyor. Red Bull Dawn till Dusk yarışının bir bölümü de buradaydı. Usta bisikletçilere hitap eden, çok teknik ve mental açıdan zorlayıcı bir yol. Havada uçup hareket yapmak isteyen bisikletçiler için kaya yapısı ve rampaları uygun.



Bir bilenden tavsiyeler

Sarper Günsal (Eurosport spikeri, profesyonel bisikletçi)



* Kapadokya’da tüm güzellikleri görmek için asfalttan uzaklaşmak gerek.

* Yerleşim yerlerinden uzakta ve yalnız binilecekse rotayı ve dönüş saatini bir tanıdığa veya ilgiliye mutlaka bildirin.

* GPS cihazı taşıyın veya cep telefonunun ‘bulunabilir’ halde olduğundan emin olun.

* Yüzü de kapsayan kask, diz, dirsek ve omuz koruyucuları takın.

* Risklere hazırlıklı olun, mevsime göre giyinin.