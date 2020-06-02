MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor
GeriSeyahat Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 02.06.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Dipsiz Göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede ve berraklıkta kalan masmavi suyuyla dikkati çekiyor. Etrafında yerleşim yerleri de olan göl, yaz aylarında doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor


Hafta sonları Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda aile, bölgede güzel vakit geçiyor. Göle sık sık gelen fotoğraf tutkunu Hidayet Okutan, her yıl yaz aylarında serinlemek için Akseki'den yaylalara çıktıklarını söyledi. Şehrin kalabalığından kaçarak kamp kurup huzurlu zaman geçirdiklerini anlatan Okutan, "Fotoğraf ve doğa tutkunuyum. Hafta sonları iş stresi ve şehrin gürültülü ortamından kaçıp doğa harikası Dipsiz Göl'e geliyoruz. Buranın insanları gölün altında bir girdap olduğuna inanıyorlar. Doğal güzelliğinin yanında bu özelliğiyle de ilgi çekiyor." diye konuştu. Okutan, bütün doğa ve fotoğrafseverlere gölü görmelerini tavsiye etti.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle