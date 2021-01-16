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Denizin havadan sıcak olduğu Antalya'da sahil, turistlere ve martılara kaldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Denizin havadan sıcak olduğu Antalya'da sahil, turistlere ve martılara kaldı

Deniz suyunun havadan sıcak olduğu Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamadan muaf turistler ve martılara kaldı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya sessizliğe büründü. Kentin ana arterleri, sokaklar ve meydanlar tamamen boş kalırken, polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymayanları tespit etmek için uygulama noktaları kurdu.

Denizin havadan sıcak olduğu Antalyada sahil, turistlere ve martılara kaldı



Kışın en soğuk günlerde dahi kalabalık görüntüsüyle dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf az sayıda turistin olduğu görüldü.

Denizin havadan sıcak olduğu Antalyada sahil, turistlere ve martılara kaldı



Bazı turistler sahildeki şezlonglara uzanarak güneşin keyfini sürerken, bazıları ise denize girdi. Sahil bandında ise bir grup turist spor yaptı. Çocuklar ise sahilde evcil hayvanlarıyla vakit geçirdi. Büyük kısmı boş olan sahilin martılara kaldığı görüldü. Bir martı sürüsü bir süre beklediği sahilde zaman zaman uçarak balık avlamaya çalıştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 13, deniz suyu sıcaklığı 19, nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Denizin havadan sıcak olduğu Antalyada sahil, turistlere ve martılara kaldı


 

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