Deniz için heyecanlananlar buraya!

Ulaştırma Bakanlığı’nın başlattığı ‘1 Milyon Denizci’ kampanyasıyla dalgalanmaya başlayan deniz sevdasına pandeminin etkisi çok güçlü oldu. Çevremde birçok kişi tatil yapamadığı 2020 yazını telafi etmek için tekne tatili hayali kuruyor. Ve bu hayali bir adım ileriye taşıyanların hedefinde kendi teknesini kullanmak var. Bu sadece benim çevremle mi sınırlı diye bakınca, Zoom’da One Yacht’ın verdiği uluslararası yatçılık eğitimi derslerini gördüm. Pandeminin başından beri birçok çevrimiçi eğitime katıldım ama ilk kez bir Zoom oturumuna 1.000 kişi katıldığını ve daha fazla kişinin kapasite yetmediği için derse giremediğini görüyordum.



One Yacht’ı aradım ve kurucularından Mert Demircan ile sohbet ettik... Xone Superyacht çatısında profesyonel IYT yatçılık ve eğitmen eğitimleri veren ekibin bu yıl hayata geçirdiği bir projeymiş One Yacht. İşe başlar başlamaz karşılarına çıkan pandemiye de hazırlıklı yakalanmışlar. Daha geniş kitlelere ulaşmak için koydukları çevrimiçi eğitim hedefi pandemi öncesi kafalarındaymış ve gelinen nokta da haklılıklarını göstermiş.







Derslere ilgi çok



Mert Demircan, çevrimiçi eğitimlere katılanların yüz yüze eğitime katılanlardan önemli bir farkı olduğunun altını çiziyor: “Pandemi öncesi eğitim almaya gelenler bu işe gönül vermiş, çevresinde görmüş, duymuş, araştırmış kişilerdi. Pandemiden sonra sosyal medyanın da etkisiyle denizcilik, tekne konusu hiç aklına gelmemiş, ilgisi kıyıda oturup yelken izlemekten öteye gitmemiş kişiler bile eğitim alıyor. Denizciliğin zor olmadığını, isteyen herkesin yapabildiğini çevrimiçi eğitimlerimizle gösterdik.”



Zoom’da 2’şer saatlik 6 çevrimiçi ders yapılıyor. Ders başlıkları şunlar: Tekne ve temel yelken; şamandıralar, fenerler, denizde çatışmayı önleme kuralları; navigasyon, harita bilgisi, rota mevkisi hesaplama, elektronik seyir aletleri; demirleme, bağlanma ve yanaşma; güvenlik, sert hava önlemleri, haberleşme, motor ve elektrik; meteoroloji, gezi ve rota planlama; denizcilik sözlüğü...



1.000 kişinin aynı anda, nefes almadan dinlediği, ders bitiminde Kahoot gibi eğitim araçlarıyla çevrimiçi pekiştirmelerin sağlandığı, hatta o kadar kişinin düzenli şekilde soru-cevap yapabildiği oldukça disiplinli bir eğitim. Bittiğinde yine çevrimiçi bir sınava giriyorsunuz. Amaç öğrencilerin bilgilerini tazelemek. Sınavdan sonra bir sertifika veriyorlar. Sonra da okulun İstanbul, İzmir ya da Göcek merkezlerinde pratik eğitimlere katılıp uluslararası geçerli IYT Bareboat Skipper / IYT Gezi Teknesi Kaptanı ehliyetini alabiliyorsunuz. Çevrimiçi eğitime şimdiye kadar 10 binden fazla kişi katıldı. Mert Demircan’a “Sürpriz miydi bu kadar yoğun katılım?” diye soruyorum, “Hayır!” diyor, “Bu bizim hedefimizdi, binlerce kişinin aynı anda derse girip sonuna kadar ilgiyle bizi izliyor olması hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. Biz insanların deniz için heyecanlanmasını, istiyoruz. Denizlerimizde eğitimli kaptanların olmasını istiyoruz.”



Amatör denizci belgesi



Bu arada çok önemli bir notla bitirelim. Ticari olmayan ve 24 metreye kadar tekneleri kullanmak için bir belgeniz olmalı. Adı, Amatör Denizci Belgesi, bunu Ulaştırma Bakanlığı veriyor. Bu belge sadece teorik sınavla verildiği için sahip olduğunuz anda bir teknenin dümenine geçmemelisiniz. Uluslararası akredite ve teorik bilgilerle birlikte denizde pratik yapabileceğiniz; işi gerçek anlamda öğreneceğiniz özel kurslar işte bu nedenle var. Daha fazla bilgi için: oneyacht.org