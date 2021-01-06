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Demre'deki ören yerlerini geçen yıl 242 bin kişi ziyaret etti
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Demre'deki ören yerlerini geçen yıl 242 bin kişi ziyaret etti

Antalya'nın Demre ilçesindeki müze ve ören yerlerini geçen yıl toplam 242 bin 787 kişi ziyaret etti ve karşılığında 5 milyon 605 bin 494 lira gelir sağlandı.

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Demre'de, geçen yıllarda Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yeri olan dünyaca ünlü 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 2020 yılında 109 bin 123 kişi ziyaret etti, karşılığında 3 milyon 137 bin 976 lira gelir sağlandı. Yine Demre'deki Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan, kaya mezarları ile ünlü Myra Antik Kenti'ni geçen yıl 91 bin 19 kişi ziyaret ederken, karşılığında sağlanan gelir ise 2 milyon 189 bin 508 lira oldu.

Demredeki ören yerlerini geçen yıl 242 bin kişi ziyaret etti



Demre'nin Kekova bölgesinde bulunan ve deniz yolu ile ulaşılan Simena Antik Kenti’ni ise 2020’de 28 bin 237 kişi ziyaret etti ve karşılığında 223 bin 960 lira gelir sağlandı. İlçede bulunan batı Antalya'daki sahil ilçelerindeki tek müze konumundaki Likya Uygarlıkları Müzesi'ni ise 2020 yılında 14 bin 408 kişi ziyaret etti, karşılığında 54 bin 50 lira gelir sağlandı.

Demredeki ören yerlerini geçen yıl 242 bin kişi ziyaret etti



Demre'de bulunan dört ören yerini 2020 yılının tamamında toplam 242 bin 787 kişi ziyaret etti. Karşılığında sağlanan gelir ise 5 milyon 605 bin 494 lira oldu.

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