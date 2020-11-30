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Hürriyet
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Demre'de kasım sonunda deniz keyfi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Demre'de kasım sonunda deniz keyfi

Antalya'nın Demre ilçesinde bir grup, kasım ayı sonunda denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

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Pandemiden dolayı kışı Demre'deki yazlık evlerinde karşılayan bir grup, kasım ayı sonunda deniz keyfi yaşadı. Kumdağı mevkisindeki Özay Kent Myra Evleri'nde kalan emekliler Atılay Erkin, Şefik Çakır, Tevhit Varan, Serdar Erkin ve Erhan Öztan, 22- 23 dereceyi bulan hava sıcaklığı, 22- 23 derece deniz suyu sıcaklığını ve pırıl pırıl güneşli havayı görünce kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Kayalıklardan denize atlayan grup, bolca yüzdü. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran grup, kasım ayı sonunda denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Demrede kasım sonunda deniz keyfi



Emekli gemi kaptanı Şefik Çakır, "Bizim Karadeniz'de bu mevsimde böyle sıcak olmaz hiçbir zaman. Temmuz ayında olan sıcaklık şu anda burada mevcuttur. Cennet burası, vallahi bir cennettir. Çok güzel bir yüzme yaptık. Çok güzel" dedi.

Demrede kasım sonunda deniz keyfi


Emekli albay Atılay Erkin, "Kasımın sonu. Kekova manzarası. Deniz sıcaklığı 22, hava sıcaklığı 22. Böyle bir deniz bulunmaz. Onun için çok mutluyuz" diye konuştu. Emekli öğretmen Tevhit Varan, "Koronavirüsten kaçıp, buralara geldik. Kasımın son gönlerinde Kekova adalarının çevresinde denize girmek muhteşem bir şey. Şu an büyük şehirde yaşayıp, zor durumda olan dostlarımız bize biraz gücenecek ama keyfimizi yapıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

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