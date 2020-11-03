Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan İncesu ilçesinde, sayısız defa define avcılarının tahrip ettiği Yenicami Mahallesi'ndeki Rum Aziz Eusthatios Kilisesi'nde geçen yıl İncesu Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce restorasyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 1835 yılında yapıldığı belirlenen tarihi kilise, turizme kazandırılmak için restorasyon ekibince onarılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların ara verildiği kiliseyi, seyahat acenteleri ve otel işletmecileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.









Ziyaretçilere tarihi kiliseyle ilgili bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "İncesu ilçesi Kapadokya'nın giriş noktalarından birisidir. İlçemizde farklı dönemlere ait birçok tarihi eser var. Bunlardan bir tanesi de 1835 yılında inşa edilen ve defineciler tarafından kazılarak tahrip edilen tarihi Aziz Eusthatios Kilisesi’dir. Belediye olarak İl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1 yıl önce kilisenin restorasyon çalışmasına başlamıştık. Pandemiden dolayı şu an restorasyon yapılamıyor, ancak ilerleyen aylarda çalışmalar yeniden devam edecek" dedi.









'2 YIL İÇİNDE KİLİSE TURİZME KAZANDIRILACAK'



Bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını kaydeden İlmek, "Bölgeyi merak eden seyahat acente yetkilileri ve otel sahiplerine kilisemizi gezdirdik. Onlarda yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmesi için buraya seyahat paketleri içinde olmalarını sağlayacaklar. 2 yıl içinde kilisenin tamamen restore edilerek turizme kazandırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.