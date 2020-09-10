Dara Antik Kenti Nerede? Dara Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye açısından zengin bir bölge olarak öne çıkan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dara Antik Kenti bulunmaktadır. Döneminin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkan bu Antik Kent, birçok kalıntı ve Eser ile beraber her sene yoğun turist çekmektedir. Yerli ve yabancı turistlerin dünyanın dört bir tarafından akın ettiği bu harabeler için, arkeolojik çalışmalar hala devam etmektedir.

Dara Antik Kenti Hakkında Bilgi

Özellikle Efes Antik kenti'ne benzerliği ile dara Antik Kenti Güneydoğu Anadolu'nun Efesi olarak bilinmektedir. Birçok tarihi eser sahibi olan bu büyük Antik Kent içerisinde hala önemli kalıntılar çıkarılmaya devam ediyor. Önemli bir kısmı günümüze ulaşmış olan dara Antik Kenti Bu yüzden ziyaret edilmesi gereken en önemli kültürel zenginlikler içerisinde yer alıyor. Daha çok bölgeyi korumak amaçlı savunma kenti olarak kurulmuş olan dara Antik Kenti, ziyaret edenler için muhteşem bir tarihi gezi imkanı tanımaktadır.

Dara Antik Kenti Tarihi

Dara Antik Kenti Romalılar tarafından bölge sınırlarını korumak amaçlı yapılmış bir tarihi kenttir. Yukarı mezopotamya'nın en önemli kentleri arasında yer alan dara Antik Kenti, 505 yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nu Sasanilere karşı korumak amaçlı yapılmıştır. Diğer bir değişle Askeri Garnizon kenti olarak da dile getirmek mümkün. Bir kaya içine kurulmuş olan bu antik kentin çevresinde 4 kilometre surlar yer almaktadır. Üstelik geç roma dönemine kadar uzanan mağara evleri de yapı içerisinde bulunmaktadır.

Dara Antik Kenti Nerede?

Dara Antik Kenti Güneydoğu Anadolu’da bulunan en önemli kentleri içerisinde yer almaktadır. Daha detaylı şekilde Mardin'in merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuzlar köyünde bulunur. Mardin Nusaybin karayolu üzerinde olması ile beraber, özel araçlar ile merkezden yaklaşık 25 kilometre mesafede ulaşım sağlamak mümkün.

Dara Antik Kenti Gezilecek Yerler

Ziyaret edilecek birçok farklı ve özel yeri ile beraber Dara Antik Kenti büyük bir öneme sahiptir. Binlerce yıl içerisinde günümüze kadar ulaşan ve ayakta kalan yapıları ile güzel bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.

- Kiliseler

- Saray

- Çarşı

- Agora

- Köprüler

- Tophane

- Zindanlar

- Özel olarak oyulmuş mağaralar

- Silolar

- Su Bendi kalıntıları

Bu şekilde daha birçok farklı tarihi yer ve kalıntılar ile beraber dara Antik Kenti ziyaret edilmesi gereken en özel tarihi dokulardan biridir.

Dara Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Dara Antik Kenti herhangi bir giriş ücreti olmadan tamamen ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilir. Herkese açık olan bu antik kent koruma altında olması ile beraber Ücret ödemeden turistik bir gezi yapma şansı tanımaktadır. Günümüze ulaşan antik kentin tüm farklı yerlerini Mardin’e giderek rahatlıkla gezebilir ve güzel bir zaman geçirebilirsiniz.

Dara Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Haftanın 7 günü boyunca dara antik kentini dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Ancak ziyaret saatleri açısından belli zaman dilimi bulunuyor. Sabah saat 09.30 ile beraber akşam saat 18.30 arası ziyaret etmek mümkün.

Dara Antik Kenti Efsanesi

Dara antik kentinde yaşayan Romalılar yeniden dirileceklerine inandıkları için, bölgedeki taşlar içerisine oyuklar hazırlayarak mezarlar yapmışlardır. Bu mezarlarda Romalı askerler ve halk yer almaktadır.

Dara Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Dara Antik Kenti ücretsiz olduğu için müze kartına gerek bulunmuyor. Tamamen ücretsiz şekilde gidebilir ve ziyaret edebilirsiniz.