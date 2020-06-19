Çin'in şehirleri neler? Çin başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Çin coğrafi konum olarak Asya kıtasında yer almaktadır. Doğu Asya'nın en güçlü ülkesi olan Çin'in resmi adı ise Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Çin komünist parti ile yönetilen bir ülkedir. Milyarı aşkın nüfusu ile Dünya'da iki ülkeden biridir. Çin farklı yeme içme kültürüne sahip olan bir ülkedir. Ülkede pirinç Çin mutfağının büyük bölümünü oluşturur. Pek çok tarım ürünü üreten ülke aynı zamanda teknoloji alanında da en çok üretim yapan ülkedir. Çin Dünya ticaret ağını oluşturan ve bu ağı genişletmeye devam etmektedir. Ülke aynı zamanda Dünya'nın en çok motorlu araç üretimi yapan bir ülkedir. Üniter tek partili sosyalist bir Cumhuriyet ile yönetilen ülkenin resmi dili Çincedir.

Çin'in resmi dilinin Çince olmasına rağmen ülkede pek çok etnik grupta yaşamaktadır. Ulusal dillerden olan Moğolca, Uygurca, Tibetçe de ülkede en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan toplam 55 tane azınlık grup yer almaktadır. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan Çin Dünya'nın en büyük ekonomisine sahip olan ülkelerden birisidir. Çin kendi zaman dilimini kullanan bir ülkedir. Aynı zamanda ülkede trafik akışı ise sağ taraftan devam etmektedir. Çin internet alan adı ".cn" şeklinde bitmektedir. Toplam 22 eyaletten oluşan ülkede beş tane de özerk bölge yer almaktadır. Çin aynı zamanda Tayvan ülkesi üzerinde de hak iddia eden bir ülkedir.

Dünya'nın ilk uygarlıklarından biri olarak bilinen Çin halkı çok gelişmiş bir kültüre sahiptir. Kendi kültürünü ve dilini oluşturmuş olan Çinliler insanlık tarihi boyunca pek çok buluş yapmış bir medeniyettir. Çin sahip luğu topraklar ile birlikte Dünya'nın en büyük ülkelerinden birisidir. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Dünya'da en çok üretim yapan ülkedir. Çin toprakları MÖ kurulmuştur. Ülke en eski devletlerden biridir. Çin kurulduğu günden bu yana hala ayakta kalmayı başarmış olan bir ülkedir.

Çin'in Şehirleri Neler?

- Pekin

- Vuhan

- Şanghay

- Guangzhou

- Çongçing

- Tientsin

- Xian

- Hangzhou

- Shenzhen

- Hong Kong

- Nankin

- Çengdu

- Harbin

- Şenyang

- Qingdao

- Çengçou

- Jinan

- Çangçun

- Foshan

- Guillin

- Dalian

- Suzhou

- Makao

- Huanggang

- Dongguan

- Guiyang

- Sanya

- Kunming

- Laznhou

- Hefei

- Fushun

- Xiamen

- Taiyuan

- Turfan

- Luoyang

- Haikou

- Yinchuan

- Lijang

- Nanchang

- Nanning

- Çangşa

- Huhhot

- Xinning

- Shijazhuang

- Yangzhou

- Fuzhou

- Ezhou

- Zhuhai

- Ordos

- Huizhou

- Leshan

Çin'in Başkenti Neresidir?

Çin'in başkenti Pekin'dir.

Çin'in Nüfusu Kaçtır?

Çin'in toplam nüfusu 1.3 milyardır.

Çin'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

Çin'in toplam yüzölçümü 9.597.000 kilometre karedir.

Çin'in Telefon Kodu Nedir?

Çin'in telefon kodu +86'dır.

Çin'in Posta Kodu Nedir?

Çin'in posta kodu 000000, 000940, 006245 ve 010030'dur.