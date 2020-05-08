Çin'in 800 yıllık antik kasabası: Lijiang

Lijiang Antik Kasabası'nın mimarisi farklı kültürlerden unsurları birleştirmesiyle dikkat çekiyor. Kasabanın antik su tedarik sistemi bugün bile etkili şekilde kullanılıyor. Kasabanın kuzeybatısındaki Yulong Kar Dağı bölgedeki ırmakların ve kaplıcaların su kaynağı konumunda. Yulong Dağı'ndan gelen su Kara Ejder Göleti'ni ve kasabaya giden kanalları besliyor.





Lijiang Antik Kasabası üç parçadan oluşuyor: Ming Hanedanı döneminde ticaret merkezi olarak kurulan Dayan Antik Kasabası, geçmişi Song ve Yuan Hanedanlarına dayanan Baisha Konutları ile Dayan Antik Kasabası'nın 4 km kuzeybatısında bulunan Shuhe Konutları. Dağlarla ve su kaynaklarıyla çevrili bu üç yerleşim alanı bir dizi yerel kültürün, farklı gelenek ve göreneklerin karışımını gözler önüne seriyor.







İki katlı, kiremit çatılı ve ahşap iskeletli sayısız ev, Han ve Zang mimarilerinin unsurlarını bir araya getirerek kemerli geçitler, bahçeler ve eğri kirişler ile Naxi kültürünü yansıtıyor. Lijiang antik kasabası 800 yıldır Naxi halkına ev sahipliği ediyor. Naxiler burada doğa ile uyumları, mahirane mimarileri ve tesisleriyle dikkate değer.









Kasaba, 8 yüzyıldır Naxiler başta olmak üzere çeşitli azınlıkların ticari, siyasi ve kültürel merkezi işlevini görüyor. Lijiang bölgesi pek çok hayvan ve bitki türünün evi olarak da biliniyor. Dağların doruklarında eriyen buz gölleri ve karların suları bölgedeki tarlaları suluyor, yerel halka içme suyu sağlıyor. Su, aslında Lijiang'ın her yerine ulaşıyor. Kristal berraklığında dereler evlerin etrafını sarıyor, bahçelerden geçiyor. Taş köprüler bu ırmakların üzerinden geçiyor. Yollar renkli taşlarla döşeli ve yılın tamamında toz ve çamurdan uzak kalıyor.