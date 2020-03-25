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Çin'de hayat normale dönüyor! Yeniden ziyarete açıldı...
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Çin'de hayat normale dönüyor! Yeniden ziyarete açıldı...

Corona virüsün başladığı Çin'de hayat normale dönüyor. 25 Ocak 2020'de kapatılan Çin Seddi, yeniden ziyarete açıldı.

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Dünya genelinde 10 binden fazla can kaybına neden olan coronavirüs ilk görüldüğü Çin'de etkisi azaltmaya başladı. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ülkede Çin Seddi'nin ziyarete kapanan bir bölümü yeniden açıldı.

Çinde hayat normale dönüyor Yeniden ziyarete açıldı...


Çin Seddi'ne her gün sabah 09.00'dan akşam 16.00'ya kadar ziyaretçi kabul edilecek. Bu kararla birlikte bir takım yeni kurallar da uygulanacak. Biletler sadece online olarak alınabilecek.

Çinde hayat normale dönüyor Yeniden ziyarete açıldı...


Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Düzenli ziyaretçilerinin yalnızca yüzde 30'una izin verilecek ve kabul edilmeden önce ateşleri kontrol edilecek, Ziyaretçiler maske takmak ve diğer insanlardan üç metre uzakta durmak zorunda olacak." ifadeleri kullanıldı.

Çinde hayat normale dönüyor Yeniden ziyarete açıldı...


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