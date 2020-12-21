ÇÄ±ldÄ±r Gölü'nde yÄ±ldÄ±zlarÄ±n görsel ÅŸöleni
Kars-Ardahan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan ve yÃ¼zenin bir kÄ±smÄ± buz tutan Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde gece gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ uzun pozlama tekniÄŸiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin Van GÃ¶lÃ¼'nden sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ olan Ã‡Ä±ldÄ±r'Ä±n kÄ±yÄ± kesiminde soÄŸuk hava nedeniyle kalÄ±n buz tabakasÄ± oluÅŸtu.
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KÄ±ÅŸÄ±n atlÄ± kÄ±zak turlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi ve eÅŸsiz doÄŸa manzaralarÄ±n oluÅŸtuÄŸu bÃ¶lge, fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±.
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BÃ¶lgeyi gece ziyaret eden fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±larÄ±, gece karanlÄ±ÄŸÄ±nda buz Ã¼zerine Ã§Ä±karak, uzun pozlama tekniÄŸiyle birbirinden gÃ¼zel kareler elde etti.
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