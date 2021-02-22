Cava Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Cava Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Burayı ziyaret edenler eşsiz güzelliklerinin etkisi altında kalmaktadırlar. Cava Adasında tarihi anlamda da pek çok değeri keşfetme şansı bulabilirsiniz.

Cava Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Cava Adası Endonezya’da bulunmaktadır. Endonezya’nın başkenti olan Cakarta’nın bulunduğu adadır. Cakarta’da uluslararası bir havaalanı bulunmaktadır. Soekarno –Hatta Havaalanına direk veya aktarmalı uçuşlar yapılmaktadır. Buraya geldikten sonra sınırda vize alma şansınız vardır. Turistlere 30 günlük vize verilmektedir. Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe çok uzak değildir. Ortalama 50 dakikada merkeze varabilirsiniz.

Havaalanından merkeze taksi veya transfer araçları ile de gitme şansınız vardır. Fiyatlar çok yüksek değildir. Genelde şehirde taksi fiyatları uygundur. Cava Adası tarihi dokusu, doğası ve tapınakları ile ziyarete gelen herkesi büyülemektedir. Burası farklı bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. ‘’Benimde farklı bir kültürel tecrübem olsun’’ diyenler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir.

Cava Adası 140 milyonluk bir nüfusu sahiptir ve Endonezya’nın en popüler adası konumundadır. Burada tam 120 tane volkanik dağ bulunmaktadır. Farklı ve etkileyici bir coğrafya olan Cava Adası başka bir âlemde olduğunuz hissini yaratacaktır. Bu kadar değişik bir yapısının olması ise turistleri de etkilemektedir.

Cava Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Burası Endonezya’nın siyasi ve ekonomik açıdan kalbi durumundadır. Cava Adası dendiği zaman kimsenin aklına küçük bir ada gelmemelidir. Çünkü ada dünyanın en büyük 13. Adası konumundadır. Burası zamanında Hindu- Budist imparatorluklarının ve Hollanda kolonisinin merkezi konumundaymış. .

Cava Adası Tarihi

Endonezya adaları, Hindistan ve Avusturalya kıtası kara parçaları arasında bulunan bir yerdir. Asya’nın ise güneydoğusunda yer alır. Adada koşulan üç dil vardır ama bunun dışında yaşayan farklı kültürlerde bulunmaktadır. Cava Adasında en çok Müslüman halk bulunmaktadır. Tapınakların her biri başka bir tarihi hikâyeye ev sahipliği yapmıştır. Bu tapınaklar adadaki gezilecek en güzel yerlerdir.

Cava Adası Gezilecek Yerler

Cava Adasında gezilecek pek çok yer vardır. Gezilecek yerler ve oralarda görülecek güzellikler ise şunlardır;

Cakarta: Endonezya’nın başkentidir ve 4. Yy’den beri değerini korumaktadır. Burası o dönemin ticaret limanı olarak bilinmektedir. Ülke 2.Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını ilan etmiştir ve Cakarta başkent olmuştur. Bu ülkede hem zenginlik vardır hem de fakirlik hüküm sürmektedir. Sokak satıcıları ve dışarıda satılan yemekler her yerde karşınıza çıkacaktır. Ülke insanı sokakta yemek yemeyi sevmektedir.

Burada gezilecek bazı yerler vardır. İstiklal Camii, Kraliyet Sarayı, Ulusal Anıt gibi yerlerin gezilmesi tavsiye edilir. Ülke nüfusunun kalabalık olmasının etkisi, sokaklarında kalabalık olmasına neden olmaktadır. Ayrıca Taman Safari Parkı görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Değişik bir yaşam deneyimi, ziyaretçileri beklemektedir.

Yogyakarta: Burası üniversite şehri olarak isimlendirilir. Endonezya’nın Bali gibi kalabalık olduğunu görürsünüz. Buraya genelde sörf tutkunları gelmektedir. Başkentten buraya uçak ile gelmeniz mümkündür. Burası tam bir kültür şehridir. Şehrin farklı yerlerinde, farklı kültürel etkinlikleri izleme şansı yakalarsınız. Pek çok üniversitede bu şehirde bulunmaktadır.

Borobudur Tapınağı: Burası görülmeye değer bir Budist tapınağıdır. Bu tapınağa her yıl yüzlerce turist gelmektedir. Tapınak yaklaşık 200 yıl önce bulunmuş ve günümüze kadar korunmuştur. Bu tapınakta, kabartmalarla Buda’nın hayatı anlatılmaktadır. Burası Unesco Dünya Kültür Mirasları arasında yerini almıştır. Caba Adasında bulunan hanedanlar burayı inşa ettirmişlerdir.

Cava Adası Konaklama

Cava adasında konaklama için pek çok otel ve hostel bulunmaktadır. Ayrıca lüks otellerde mevcuttur. Bunun dışında İslami Oteller olarak bulabileceğiniz otellerde mevcuttur. Fiyatlar çok farklılık göstermekle birlikte, uygun fiyatlı konaklamalarda mevcuttur.