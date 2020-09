Çanakkale’nin merkezinde geçip gitmeden görülesi en güzel 10 nokta

JÜR

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Burak Gezen / DHA Çanakkale muhabiri

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Ebru Erke / Hürriyet ekler yazarı

Faruk Akbaş / Doğa fotoğrafçısı

Gülay Barbaros Altan / Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini



1- Tüm dünya tanıyor

Truva Atı

Başrolünü Brad Pitt’in oynadığı ‘Troy’ filminde kullanılan ve Türkiye’ye hediye edilen ünlü Truva Atı Heykeli kordonda sergileniyor. 12 ton ağırlığındaki tahta at 12.5 metre yüksekliğinde. Etrafına yerleştirilen sanat eserleri ve güneş saatini de inceleyin.









2- Türkülere konu olmuş

Aynalı Çarşı

Çarşı, adını ‘ayna’ adı verilen at gözlüklerinden alıyor. Günümüzde hediyelik eşya satılan çarşının girişlerine aynalar yerleştirilmiş. Kitabesinde II. Abdülhamit himayesinde olduğu ve Musevi uyruklu İlyo Halyo tarafından yapıldığı yazıyor.



3- Tarihe tanıklık edin

Deniz Müzesi, Çimenlik Kalesi, Nusrat Mayın Gemisi

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan kalenin bahçesinde Deniz Müzesi var. Müzenin limanındaki Nusrat Mayın Gemisi’nin replikasını gezerken dinleyebileceğiniz kahramanlık hikâyeleri çok etkileyici.



4- Doğa, tarih bir arada

Gelibolu Yarımadası Milli Parkı

Eceabat’ın Bigalı, Büyük ve Küçükanafarta, Kocadere, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Behramlı köylerini kapsıyor. Nurgül Büyükkalay “Çanakkale Savaşı anısına yapılan müze ve şehitlikler savaşın acılarını hatırlatırken tarihi zaferi canlı tutuyor” diyor.









5- Hem lezzet hem konfor

Hotel Caeli

Bağların arasındaki 21 odalı Caeli Otel doğayla iç içe konumlanmış. Şık konaklama alanları kadar restoran bölümü de iddialı. Ebru Erke “Şef Hakan Açıl’ın tamamen doğal ürünlerle yaptığı yemekleri harika” diyor.

(0286) 854 83 36



6- Yollara düşürecek tatlı

Peynir helvası

Taze koyun peynirinden baharda yapılan peynir helvası, artık her mevsim var çünkü çok ünlü. Gülay Barbaros Altan “En beğenileni Kadir Usta’nınki... Farklı dükkânlarda da deneyebilirsiniz, özgün olanı fırınlanmış olarak servis edileni” diyor. (0286) 217 61 00



7- Morsalkımların altında

Saat Kulesi-Yalı Hanı

1897’de Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi saat kulesini görüp aynı sokaktaki şehrin ilk oteli olan Yalı Hanı’nın avlusunda oturun. Yapım yılı 1860. Bahçesi gençlerin buluşma noktası, dükkânlarsa kafe ve sanat atölyeleri olarak kullanılıyor.









8- Yemyeşil bağlarda mola

Suvla Bağları

Eceabat merkezde çok işlevli bir mekân. Ziyaretçiler alışveriş yapabiliyor, restoranında yerel ürünlerle hazırlanmış yemekler yiyebiliyor, şaraphane ve geleneksel yağhaneyi gezme, şarap ve zeytinyağı tadımına katılma fırsatı bulabiliyorlar. (0286) 814 10 00



9- Şehre adını veren çanaklar

Çanakkale Seramik Müzesi

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Tarihi Er Hamamı’nın içine kurulan müze, sadece binasıyla bile ilgi çekici… Geleneksel üretimin tarihini burada görebilirsiniz. Yöreye özel ‘sırlı seramik’ objeler almak için de 18 Mart Üniversitesi Kültür Evi’ni ziyaret edin.



10- Yavaş pişer, hızlı yenir

Altı Üstü Burger

Feribot sırasında acıktıysanız butik hamburgerci Altı Üstü Burger’e uğrayın. Etler Biga’dan, zerdeçallı ekmekleri kendi üretimleri. 16 saat pişen kuzudan tiftikburgerleri favorilerden. Ekmek bitince servis kapanıyor. Gitmeden arayın. (0286) 216 02 02