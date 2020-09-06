Çanakkale’nin merkezinde geçip gitmeden görülesi en güzel 10 nokta
Araçla Kuzey Ege yolculukları esnasında çoğu zaman mola vermeden geçip gittiğiniz Çanakkale, özel ilgiyi fazlasıyla hak ediyor. Her köşesinde farklı bir hikâye bulabileceğiniz kent merkezinden Eceabat’a kadar olan hat üzerinde, uğrarsınız mutlu olacağınız 10 yeri sıraladık…
JÜR
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı
Burak Gezen / DHA Çanakkale muhabiri
Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini
Ebru Erke / Hürriyet ekler yazarı
Faruk Akbaş / Doğa fotoğrafçısı
Gülay Barbaros Altan / Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı
Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini
1- Tüm dünya tanıyor
Truva Atı
Başrolünü Brad Pitt’in oynadığı ‘Troy’ filminde kullanılan ve Türkiye’ye hediye edilen ünlü Truva Atı Heykeli kordonda sergileniyor. 12 ton ağırlığındaki tahta at 12.5 metre yüksekliğinde. Etrafına yerleştirilen sanat eserleri ve güneş saatini de inceleyin.
2- Türkülere konu olmuş
Aynalı Çarşı
Çarşı, adını ‘ayna’ adı verilen at gözlüklerinden alıyor. Günümüzde hediyelik eşya satılan çarşının girişlerine aynalar yerleştirilmiş. Kitabesinde II. Abdülhamit himayesinde olduğu ve Musevi uyruklu İlyo Halyo tarafından yapıldığı yazıyor.
3- Tarihe tanıklık edin
Deniz Müzesi, Çimenlik Kalesi, Nusrat Mayın Gemisi
Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan kalenin bahçesinde Deniz Müzesi var. Müzenin limanındaki Nusrat Mayın Gemisi’nin replikasını gezerken dinleyebileceğiniz kahramanlık hikâyeleri çok etkileyici.
4- Doğa, tarih bir arada
Gelibolu Yarımadası Milli Parkı
Eceabat’ın Bigalı, Büyük ve Küçükanafarta, Kocadere, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Behramlı köylerini kapsıyor. Nurgül Büyükkalay “Çanakkale Savaşı anısına yapılan müze ve şehitlikler savaşın acılarını hatırlatırken tarihi zaferi canlı tutuyor” diyor.
5- Hem lezzet hem konfor
Hotel Caeli
Bağların arasındaki 21 odalı Caeli Otel doğayla iç içe konumlanmış. Şık konaklama alanları kadar restoran bölümü de iddialı. Ebru Erke “Şef Hakan Açıl’ın tamamen doğal ürünlerle yaptığı yemekleri harika” diyor.
(0286) 854 83 36
6- Yollara düşürecek tatlı
Peynir helvası
Taze koyun peynirinden baharda yapılan peynir helvası, artık her mevsim var çünkü çok ünlü. Gülay Barbaros Altan “En beğenileni Kadir Usta’nınki... Farklı dükkânlarda da deneyebilirsiniz, özgün olanı fırınlanmış olarak servis edileni” diyor. (0286) 217 61 00
7- Morsalkımların altında
Saat Kulesi-Yalı Hanı
1897’de Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi saat kulesini görüp aynı sokaktaki şehrin ilk oteli olan Yalı Hanı’nın avlusunda oturun. Yapım yılı 1860. Bahçesi gençlerin buluşma noktası, dükkânlarsa kafe ve sanat atölyeleri olarak kullanılıyor.
8- Yemyeşil bağlarda mola
Suvla Bağları
Eceabat merkezde çok işlevli bir mekân. Ziyaretçiler alışveriş yapabiliyor, restoranında yerel ürünlerle hazırlanmış yemekler yiyebiliyor, şaraphane ve geleneksel yağhaneyi gezme, şarap ve zeytinyağı tadımına katılma fırsatı bulabiliyorlar. (0286) 814 10 00
9- Şehre adını veren çanaklar
Çanakkale Seramik Müzesi
Çanakkale Boğaz Komutanlığı Tarihi Er Hamamı’nın içine kurulan müze, sadece binasıyla bile ilgi çekici… Geleneksel üretimin tarihini burada görebilirsiniz. Yöreye özel ‘sırlı seramik’ objeler almak için de 18 Mart Üniversitesi Kültür Evi’ni ziyaret edin.
10- Yavaş pişer, hızlı yenir
Altı Üstü Burger
Feribot sırasında acıktıysanız butik hamburgerci Altı Üstü Burger’e uğrayın. Etler Biga’dan, zerdeçallı ekmekleri kendi üretimleri. 16 saat pişen kuzudan tiftikburgerleri favorilerden. Ekmek bitince servis kapanıyor. Gitmeden arayın. (0286) 216 02 02
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