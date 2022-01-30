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Çalınan eserler eve dönüyor
Seyahat
Haber Giriş: 30.01.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Çalınan eserler eve dönüyor

ABD’li yetkililerin 2010’da el koyduğu 21 adet Roma dönemi pişmiş toprak kap, adli sürecin bitmesiyle geçen hafta ülkemize getirildi.

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Kapların ileri incelemesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yapılıyor. Öte yandan dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt’ın çaldığı tespit edilen Anadolu kökenli 14 eser, Manhattan Savcılığı tarafından Türkiye’ye iadesi için New York Başkonsolosluğu’na teslim edildi. Ankara’ya getirilecek 10’u İskender dönemine ait, ikisi Lidya döneminden 12 sikke ve 2 adet Kilia idolü kafası özel bir lansmanla tanıtılıp İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

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